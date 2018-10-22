Любовь Успенская рассказала о чувствах к беззубой дочери

Певица Любовь Успенская рассказала, что сейчас для нее нет ничего важнее, чем жизнь ее дочери Татьяны. Сейчас девушка пытается восстановиться после трагического инцидента.

В начале осени, 11 сентября, на Коста-Рике дочь Успенской Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть. Мать специально вызвала воздушный транспорт, чтобы девушку быстро доставили в больницу. Однако операция закончилась неудачно – у Татьяны началось заражение крови. "У нее могла быть гангрена – три зуба нижних ушли вниз, их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс", – поделилась Любовь Успенская в интервью изданию StarHit.

После этого страшного инцидента звезда поняла, что ее любовь к дочери гораздо сильнее чувств к мужчине. "Раньше мне казалось, что я безумно любила своего мужчину и считала это высоким чувством. Но та любовь, которую я испытала к своей дочери, не сравнима ни с чем. Я могла бы ради нее отдать свою жизнь. Но ради мужчины я бы не смогла", – призналась она.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что уже мечтает стать бабушкой. Она даже пригрозила Татьяне, что лишит ее наследства, если внук не появится на свет до 2020 года. Неизвестно, состоит ли она с кем-нибудь в романтических отношениях.