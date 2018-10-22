Смешившую Путина команду КВН обидели чиновники
По его словам, коллектив не раз обращался за поддержкой к местным чиновникам, но получил отказ. В конце концов главным спонсором игроков КВН стал предприниматель из Нижневартовска Александр Петерман.
Магеррамов отметил, что дело вовсе не в наградах, премиях или призах. Команду расстраивает и обижает то, что "никто не показывает, что они в курсе" и рады за них. "Мы в истории КВН ХМАО единственная команда, которая в финал вышла, мы взяли главную награду – "Голосящего КиВиНа", выиграли Кубок мэра Москвы, но, когда мы приезжаем в Сургут, нас никто не отмечает", – цитирует концертного директора "Борцов" Ura.ru.
Он добавил, что команда КВН не держит зла или негатива на чиновников, но расстраивается, что "никто не ценит ребят, представляющих округ на Первом канале". Магеррамов подчеркнул, что шутки про мэра или губернатора не связаны с конкретными людьми.
Команда КВН "Борцы" вернулись в Высшую лигу в 2018 году. В марте игру 1/8 финала, в которой команда заняла второе место, посетил президент России Владимир Путин. Глава государства впервые за 14 лет пришел на КВН.
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