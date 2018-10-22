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Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал постельное фото

Игорь Николаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Певец поделился с поклонниками снимком из кровати. На нем музыкант позирует вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой.

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На фото – спальня в голубых тонах, выдержанная в классическом стиле. Игорь Николаев босиком, в джинсах и футболке лежит на кровати. Рядом с главой семьи расположились любимая супруга и маленькая наследница.

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Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

"Место встречи семьи изменить нельзя", – подписал кадр исполнитель на своей странице в Instagram. При этом артист прорекламировал спальную систему и компанию товаров для сна.

Поклонники отнеслись к публикации по-разному. "Красота. Такая душевная фотка и спальня в Юлечкиных любимых оттенках))", "На такой большой кровати и впятером можно уместиться... Люблю ваше позитивное семейство!", "Кроватка хороша! Для всей дружной семьи", – прокомментировали снимок одни.

Другие же подписчики рассердились на музыканта за то, что он стал публиковать в своем микроблоге рекламу. "Боже, и тут реклама! Игорь Николаев, ну как так-то?!", "Что, мало зарабатываешь?", "Докатились!", – обрушились на певца критики.

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Публикация от Игорь Николаев (@igor_nikolaev_music)

Но у артиста нашлись и защитники, которые уверены, что ничего позорного в подобных постах звезд нет. "Игорь Николаев давным-давно сделал себе имя. Он талантливый человек и это неизменно! А в наше время грех не воспользоваться шансом заработать лишнюю копеечку. Молодцы! Счастья вам!!!", – написал один из истинных поклонников Игоря Николаева.

Автор: Валерия Нарская22 октября 2018, 20:43
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