Игорь Николаев показал постельное фото
На фото – спальня в голубых тонах, выдержанная в классическом стиле. Игорь Николаев босиком, в джинсах и футболке лежит на кровати. Рядом с главой семьи расположились любимая супруга и маленькая наследница.
"Место встречи семьи изменить нельзя", – подписал кадр исполнитель на своей странице в Instagram. При этом артист прорекламировал спальную систему и компанию товаров для сна.
Поклонники отнеслись к публикации по-разному. "Красота. Такая душевная фотка и спальня в Юлечкиных любимых оттенках))", "На такой большой кровати и впятером можно уместиться... Люблю ваше позитивное семейство!", "Кроватка хороша! Для всей дружной семьи", – прокомментировали снимок одни.
Другие же подписчики рассердились на музыканта за то, что он стал публиковать в своем микроблоге рекламу. "Боже, и тут реклама! Игорь Николаев, ну как так-то?!", "Что, мало зарабатываешь?", "Докатились!", – обрушились на певца критики.
Но у артиста нашлись и защитники, которые уверены, что ничего позорного в подобных постах звезд нет. "Игорь Николаев давным-давно сделал себе имя. Он талантливый человек и это неизменно! А в наше время грех не воспользоваться шансом заработать лишнюю копеечку. Молодцы! Счастья вам!!!", – написал один из истинных поклонников Игоря Николаева.
Телеведущая проявила характер
Украинский лидер пошел вразнос
Известный блогер вновь набросился на продюсера
Врач убежден, что женщине нужна квалифицированная помощь