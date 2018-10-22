Корчевников заинтриговал народ длинным деревянным предметом

Телеведущий поделился на своей странице в Instagram необычным снимком. При этом он задал фолловерам непростую загадку.

"Кто угадает, что это?", – подписал фото Борис Корчевников. На нем он позирует с деревянным предметом утвари, характерным для крестьянского быта.

Телеведущий посетил Ошевенскую школу, что в деревне Ширяиха Архангельской области. Оттуда он сделал серию снимков. Пользователи соцсети принялись угадывать, что же за необычный предмет держит в руках Корчевников.

Предположения оказались самыми разными. "Для забивания каши, чтобы не было комочков", "Веселка. По крайней мере, так мне помнится. И так ее называла моя бабушка Маша, когда замешивала тесто", "У нас в деревне тоже такие есть. Это пахтолка. Взбиваем густую сметану, чтобы получилось масло", "Ею делают затирку", "Это для пряжи: на нее шерсть наматывают и прядут", "Это мутовка. Помню, мама с бабушкой делали похлебку с ее помощью", – прокомментировали публикацию ведущего подписчики.

Отметим, что народ больше интересуется здоровьем Бориса Корчевникова, нежели его профессиональной деятельностью. Ведь несколько лет назад телеведущий страдал от опухоли мозга. Ему удалось побороть болезнь. Теперь он помогает онкобольным людям. В последнее время зрители заметили, что Борис пополнел и обрюзг и выразили обеспокоенность его самочувствием.