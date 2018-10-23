"Там очень скрытная семья": Пресняков ошарашен тайной Пугачевой

Певца никто не поставил в известность. О случившееся он узнал из прессы.

Алла Пугачева готовится с размахом отметить 70-летие. Говорят, празднование растянется на несколько дней и примет всероссийский масштаб. Кодой торжеств станет грандиозный концерт в Кремлевском дворце, который, очевидно, состоится 17 апреля, через два дня после юбилея.

Пресса трубит об этом событии. Из СМИ многие члены семьи Примадонны и узнали, что та готовится к концерту. "Я сам про этот планирующийся сольник узнал из интернета, это ведь очень скрытная семья, – признался корреспонденту Dni.Ru ошарашенный Владимир Пресняков – младший на праздновании 22-летия телеканала Муз-ТВ. – Думаю, это будет впечатляющее событие!"

Рассказал он и об отношениях с Аллой Борисовной: "Мы нечасто видимся – примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения. В марте, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия".

Ранее в интервью Dni.Ru Пресняков-младший сообщил подробности того поздравления: "В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз 15. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. "Аллочка, господи, это ты!" – закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: "Я не могу к тебе приехать, но кое-что передам".

"Аллуся – гений. Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет примеров, нет аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее", – заверил певец.

