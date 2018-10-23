Александра Бортич шокировала рассказом о продаже девственности

29 октября канал ТВ-3 начинает показывать сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Российская кинозвезда белорусского происхождения Александра Бортич исполняет в нем роль юной провинциалки, которая приезжает в Москву, чтобы продать на аукционе свою… невинность.



В интервью Dni.Ru Бортич призналась, что ни разу не встречалась с настоящими проститутками, хотя была бы не прочь познакомиться. "Это явление существует, – улыбнулась актриса. – Это то, что происходит рядом и вокруг нас. Не что-то из ряда вон выходящее, а, наоборот, то, что касается многих. Не могу сказать, что у меня был личный опыт знакомства с проститутками, но мне было бы, наверное, интересно с ними пообщаться. Мне лично очень сложно представить, как на это можно пойти".

По словам актрисы, самым сложным был эпизод продажи девственности. Это очень тяжелая в эмоциональном плане сцена, где было важно не сойти в пошлость. "Сцена сама по себе не очень приятная – более правильного слова не подберешь, – заверила Александра. – Моя героиня обнажается, хоть и не полностью, находится в шаге от того, чтобы совершить этот поступок. Очень важно было передать психологическую напряженность момента, поэтому, конечно, ни о каком дублере речи быть не могло".

Актриса шокировала рассказом о том, что и как пришлось играть. Впрочем, Анне Михалковой – исполнительнице роли сутенерши – было еще труднее. Кстати, для этого образа она сильно похудела. Что ж, труды оказались не напрасными: сериал еще до выхода на экраны собрал множество престижных международных наград. Он заслуженно считается самым ожидаемым в этом сезоне.