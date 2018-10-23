Александра Бортич шокировала рассказом о продаже девственности

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Петросян и Степаненко разводятся Интервью Эксклюзив Новости "Дома-2"

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Вторник 23 октября
Лента новостей
11:55
В России разработали эффективнейший препарат против ВИЧ
11:39
Под Москвой женщина избила спортивную соперницу дочери
11:19
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
10:46
Получал наслаждение: Роналду с улыбкой вспоминает о жестком изнасиловании
10:30
Десятки пострадавших: под Петербургом произошло жуткое ДТП
10:23
Дата смерти перестала быть загадкой
10:14
В Чите нашли тело пропавшей школьницы
09:57
Словоблуда Порошенко прилюдно облили грязью
09:56
Раскрыта главная цель керченского убийцы
09:48
Серийный убийца был пойман во время кражи велосипеда
09:47
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
08:59
Возле дома известного миллиардера обнаружена бомба
08:12
Легкомысленный Трамп проболтался о страшном заговоре
08:10
Застуканного в бане с "проституткой" Глушакова осудили за новое предательство
22:00
Испуганный Трамп отправил в Россию посланника после безумных заявлений
21:52
Под Москвой трактор насмерть придавил девушку ковшом
21:47
В Башкирии ревнивица зарезала сожителя
21:36
Оторваны руки и вскрыта грудная клетка: в Волгограде нашли обезображенный труп
21:29
В Удмуртии братья устроили поножовщину во время пьянки
21:17
Уставшая от борьбы звезда "Дома-2" молит о помощи
21:14
Обманутую Лорак заставляют вернуться к неверному мужу
21:05
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста
20:46
"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность
20:43
Игорь Николаев показал постельное фото
20:42
В Казани подожгли дверь психологического центра
20:34
На Урале нашли расчлененный труп мужчины
20:31
Пьяная дама устроила аварию в центре Тюмени
20:27
Жительница Омска умерла в ожидании автобуса
20:16
Под Нижним Новгородом автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП
20:10
Сексуальные утехи Водонаевой попали на видео
20:07
Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость
20:05
В Ростове затопило аэропорт
19:53
В Крыму пройдет конкурс красоты "Царица России"
19:45
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 октября 2018 года
19:33
Беременная Кудрявцева раскрыла пол своего ребенка
18:52
Смешившую Путина команду КВН обидели чиновники
18:50
Охранник до смерти забил укравшего бутылку водки посетителя магазина
18:46
Раздутые губы Собчак взбудоражили народ
18:36
У убийцы из Керчи нашли расстройство психики
18:27
В Тамбове с ели сняли студента из Африки (видео)
18:13
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
18:07
Стало известно о последних днях умершего от рака Задорнова
18:04
В Крыму отбили наглую провокацию Киева
17:54
Рядом с местом массовой бойни в Керчи произошел взрыв
17:50
Мужчина покончил с собой на собственной свадьбе
17:41
В сраженной болезнью Аните Цой понаделали дырок
17:37
Знаменитая певица оголилась в прямом эфире (видео)
17:23
Полностью раздевшаяся Алеся Кафельникова появилась в видео
17:10
Володин назвал дату рассмотрения нового бюджета в первом чтении
17:03
Сын известной актрисы стал жертвой несчастного случая
16:48
Любовь Успенская раскрыла чувства к беззубой дочери
16:40
Федорова рассекретила повзрослевших детей
16:35
В гроб разваливающейся Украины вбили последний гвоздь
16:26
Елена Яковлева откровенно рассказала о тяжелой болезни
16:10
Умирающий Порошенко решился на отчаянный поступок
16:10
Кержаков впервые поделился грязными подробностями развода
16:00
На Крида напали после слухов о беременности Клюкиной
15:55
Сына убитой женщины закопали на даче под Москвой
15:44
В лобовой аварии в Коми пострадал младенец
15:25
"Проснулась непонятно где": Лолита ужаснула странным видео
15:23
Бледанс и Костюшкин плюнули на онкобольного Рыбина
15:16
Профильный комитет Думы одобрил предложенный правительством бюджет
15:15
Паралич: жуткие последствия операции престарелой жены Солнцева
15:15
"Ногами по голове": Первый канал раскрыл подробности избиения певицы
15:11
Вышел полный трейлер комедии "Все или ничего"
15:09
Путин и Трамп поделят Украину
15:00
Популярного певца назвали вдохновителем керченской бойни
14:50
Раскрыт тайный смысл слов Путина о рае
14:47
В Башкирии при пожаре погибли мужчина и женщина
14:36
Сходившая на Уй Толкалина рассказала об ощущениях
14:36
Мitsubishi Outlander GT: из спортсменов в туристы
14:35
Кремль объяснил причастность Киева к убийству Захарченко
14:35
Певец Мистер Кредо задержан полицией в Москве
14:23
Петросян заговорил о партнерах после слов Брухуновой о беременности
14:15
Скончался российский олимпийский чемпион
14:07
Москву ожидают заморозки и мокрый снег
13:56
Найден ключ к долголетию
13:56
Елена Проклова удивила подтянутой фигурой
13:55
Обиженную Пугачеву добили новым унижением
13:55
Мужчина грабил пенсионеров с помощью кетчупа
13:48
"Синяя была": интим пьяной звезды "Дома-2" закончился кошмаром
13:47
Кремль ответил на безумства Трампа
13:41
Утечки секретных документов спровоцировали скандал в ЦБ
13:37
Facebook голосует за ЛУЧШУЮ МАРКУ 2018
13:37
Отдыхавший в Египте турист вернулся домой без сердца и почек
13:26
Порошенко толкают на ракетный удар по Москве
13:22
Обезумевший Садальский заткнул рот Васильевой
13:11
На Урале рабочий погиб при попытке наладить электроснабжение
13:04
Меркантильная Боня проводила время с мужчиной за деньги
12:58
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
12:39
Трампа засыпали землей с кладбища
12:36
Прослезившаяся Кудрявцева жестко ответила бывшей жене смертельно больного актера
12:28
В Челябинске воспитанников детсада кормили бумагой с плесенью
12:19
Литвинова "слила" тайный снимок Ходченковой
12:02
Звезду-инвалида из шоу "Голос" оставили без жилья
11:54
Умер режиссер сериала "Клан Сопрано"
11:26
Новая соперница Загитовой: Самодурова ввела россиян в экстаз
11:22
Нежное фото Максаковой на столбе вызвало умиление
11:12
Пересадочный узел "Савеловская" запустят в 2019 году
11:08
Массимо Каррера уходит из "Спартака"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
Шаляпин отправил Цымбалюк-Романовскую в психбольницу
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
Преобразившаяся Понаровская вышла из забвения и вызвала фурор
"Животик уже заметен": фанаты радуются за беременную Собчак
Шоу-бизнес

Александра Бортич шокировала рассказом о продаже девственности

Фото: Пресс-служба
29 октября канал ТВ-3 начинает показывать сериал Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Российская кинозвезда белорусского происхождения Александра Бортич исполняет в нем роль юной провинциалки, которая приезжает в Москву, чтобы продать на аукционе свою… невинность.
прочитано 5697 раз

В интервью Dni.Ru Бортич призналась, что ни разу не встречалась с настоящими проститутками, хотя была бы не прочь познакомиться. "Это явление существует, – улыбнулась актриса. – Это то, что происходит рядом и вокруг нас. Не что-то из ряда вон выходящее, а, наоборот, то, что касается многих. Не могу сказать, что у меня был личный опыт знакомства с проститутками, но мне было бы, наверное, интересно с ними пообщаться. Мне лично очень сложно представить, как на это можно пойти".

ПО ТЕМЕ

Как живет 44-летняя любимица Никиты Михалкова

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

По словам актрисы, самым сложным был эпизод продажи девственности. Это очень тяжелая в эмоциональном плане сцена, где было важно не сойти в пошлость. "Сцена сама по себе не очень приятная – более правильного слова не подберешь, – заверила Александра. – Моя героиня обнажается, хоть и не полностью, находится в шаге от того, чтобы совершить этот поступок. Очень важно было передать психологическую напряженность момента, поэтому, конечно, ни о каком дублере речи быть не могло".

Актриса шокировала рассказом о том, что и как пришлось играть. Впрочем, Анне Михалковой – исполнительнице роли сутенерши – было еще труднее. Кстати, для этого образа она сильно похудела. Что ж, труды оказались не напрасными: сериал еще до выхода на экраны собрал множество престижных международных наград. Он заслуженно считается самым ожидаемым в этом сезоне. 

Автор: Феликс Грозданов23 октября 2018, 09:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Михалкова похудела на 15 килограммов

567

комментарии

Политика

Испуганный Трамп отправил в Россию посланника после безумных заявлений
В Крыму отбили наглую провокацию Киева
В гроб разваливающейся Украины вбили последний гвоздь
Умирающий Порошенко решился на отчаянный поступок

Шоу-бизнес

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
Падкий на женщин Кончаловский потерял интерес к Высоцкой
"Пришлось выкачивать кровь": звезда "Дома-2" в больнице после операции на интимном органе
На дочь Маликова напали из-за странной внешности

Проишествия

Сын известной актрисы стал жертвой несчастного случая
Похоронены заживо: людей завалило после взрыва под Петербургом
На прощании с жертвами бойни в Керчи случилось ужасное
Российскую модель убили в США

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

Прослезившаяся Кудрявцева жестко ответила бывшей жене смертельно больного актера

Телеведущая проявила характер
Шоу-бизнес

"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони

Громкие слова телеведущей вывели его из себя
Политика

Умирающий Порошенко решился на отчаянный поступок

Украинский лидер пошел вразнос
Шоу-бизнес

"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность

Известный блогер вновь набросился на продюсера

Гороскоп

"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста
Астрологический прогноз с 22 по 28 октября 2018 года
Названа причина возникновения рака у Рыбина и Сенчуковой
Совет на выходные

Фоторепортажи

Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа
66-летняя звезда сериала "Дикая роза" изуродовала себя пластикой
Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

Спорт

Беременная Кудрявцева раскрыла пол своего ребенка
Новая соперница Загитовой: Самодурова ввела россиян в экстаз
Остался мальчишкой: отец раскрыл причину пьянства и драк Мамаева
Арестованным Кокорину и Мамаеву позволили мыть туалеты

Регионы

Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru