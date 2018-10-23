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Принцесса Диана оказалась в центре скандала из-за могилы мачехи

Принцесса Диана.Фото: GLOBAL LOOK press/Globe Photos
Могила мачехи принцессы Дианы осталась без надгробия. Графиня Рейни Спенсер скончалась два года назад, однако холмик на кладбище венчает лишь небольшой потрепанный непогодой крест, выяснили журналисты. 
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Графиня Рейни Спенсер умерла в 2016 году в возрасте 87 лет. Мачеху принцессы Дианы похоронили на лондонском Северном Шинском кладбище, тогда же на могиле установили временный деревянный крест.

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Журналисты британских СМИ засыпали вопросами родственников графини. Почему до сих пор нет надгробия, им объяснил младший сын графини, Генри Лэгге.

Он заявил, что его сестра Шарлотта заказала необычную надгробную плиту, на изготовление которой уходит много времени. "Это занимает гораздо больше времени, чем мы ожидали. Но мать была перфекционистом, а потому мы хотим, что плита на могиле была идеальной", – сказал Лэгге.

Графиню Рейни Спенсер за глаза называли Acid Raine (Кислотная Рейни или Кислотный Дождь). По этому прозвищу можно судить, какие чувства испытывали к ней неродные дети.

Во всяком случае, с Дианой у графини отношения были натянутыми. Графиня как-то назвала падчерицу хулиганкой. Принцесса, рассказывая о детстве, была немногословна, но уточняла, что было оно несчастливым.

Мачеху Дианы особенно критиковали за устроенную распродажу вещей из родового поместья Спенсеров в Нортхэмптоншире. Как заявил брат принцессы, Чарльз Спенсер, графиня "распродала 100 лет фамильной истории". С молотка ушли старинная мебель, фарфор, а также множество подлинных картин известных художников, в частности Томаса Гейнсборо, пишет британское издание Express.

Автор: Андрей Евлампиев23 октября 2018, 09:15
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Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

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