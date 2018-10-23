У Фадеева жуткие последствия после приема таблеток для похудения

Максим Фадеев сделал важное заявление. Музыкальный продюсер судится с производителем таблеток для похудения, которые нанесли серьезный вред его здоровью.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Фадеев опубликовал видеообращение. Он обвинил ОАО "Институт инженерной диетологии", продвигающее таблетки для похудения "Редуслим", в незаконном использовании его лица для рекламирования продукции. Впрочем, Фадеев признался, что в начале своего пути к совершенной фигуре пользовался этим препаратом.

По словам Максима, когда средство появилось в продаже, он пытался его принимать, но после использования этих таблеток поправился на 12 килограммов. "Они вызвали у меня привыкание и принесли жуткие последствия для организма", – заявил продюсер и призвал подписчиков никогда не принимать эти таблетки.

Максим Фадеев начал сотрудничать с известным адвокатом Сергеем Жориным. Полиция проводит проверку в отношении компании, которая "вводит людей в заблуждение, получая за это огромные деньги", написал продюсер в своем аккаунте. "Еще раз делаю акцент на том, что Я ХУДЕЮ ПО СВОЕЙ МЕТОДИКЕ, НА ОСОБОЙ ДИЕТЕ. Какой – расскажу подробно скоро. И я уверяю: это поможет всем людям! Без каких-либо препаратов и ущерба здоровью", – заявил Фадеев.

Ранее ведунья Саона рассказала Dni.Ru, что продюсер находится в большом стрессе. "Он не ожидал, что будет выглядеть так плохо. После сброса веса естественно образовалась лишняя кожа, и смотрится это более чем некрасиво. Музыкант впал в депрессию", – сказала она. Фадеев будет работать над собой. Возможно, он прибегнет к помощи пластических хирургов, считает гадалка.