Иглесиас сделал заявление о женитьбе на Курниковой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе более 15 лет, а поклонники до сих пор не знают, оформили ли влюбленные отношения. Латиноамериканский исполнитель прояснил ситуацию.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова познакомились в далеком 2001 году на съемках клипа Escape. Говорят, вначале певец и теннисистка не понравились друг другу. Артист якобы даже придирался к российской красавице, и та намеревалась покинуть съемочную площадку. Однако пара сумела урегулировать неприятности, а спустя время появилась информация о том, что Анна и Энрике встречаются.

С тех пор прошло 17 лет. Об отношениях Иглесиаса и Курниковой мало что известно. Изредка то певец, то теннисистка дают интервью, но они неинформативны, и фанаты теряются в догадках, оформили ли Энрике и Анна отношения или остаются любовниками. Даже рождение двойни в декабре 2017 года не прояснило ситуацию.

В свежем интервью Энрике Иглесиас дал понять, что Анна Курникова все еще свободная женщина, но вскоре ее статус может измениться. "Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но, даже если мы поженимся, ничего не изменится. Когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу", – цитирует певца ENews. Так он дал понять, что готов жениться.

Латиноамериканский исполнитель признался: несмотря на наличие маленьких детей, сексуальные отношения у них с теннисисткой регулярные: Анна балует его почти каждое утро. Впрочем, Энрике не скрывает, что не все так гладко, как кажется со стороны.