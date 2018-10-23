"Пришлось выкачивать кровь": звезда "Дома-2" в больнице после операции на интимном органе

Егор Холявин, перенесший множество пластических операций, чтобы стать живым Кеном, срочно госпитализирован. У него начались осложнения.

Егор Холявин прославился на скандально известном телепроекте "Дом-2" благодаря внушительной конституции (у мужчины был лишний вес) и веселому нраву. Однако в какой-то момент он решил преобразиться. Благодаря силе воли и стараниям пластических хирургов Холявин изменился до неузнаваемости. Теперь звезда "Дома-2" обладает модельными параметрами и привлекательной внешностью.

Медики настоятельно советовали Холявину остановиться на пути к достижению идеала, но тот не внял их словам. По мнению Егора, красота требует жертв. И они не заставили себя ждать. Выяснилось, что Холявин попал в больницу. У звезды "Дома-2"открылось внутреннее кровотечение. Егор находится в сознании и тяжело отходит от наркоза.

"Мне очень плохо и трудно говорить, пока нахожусь в реанимации. У меня начались осложнения после пластической операции на лице. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. Знаю, что им пришлось выкачивать из меня кровь. Похоже, пострадали внутренние органы", – цитирует госпитализированного Холявина StarHit.

Ранее живой Кен пожаловался на последствия операции по увеличению пениса. "После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься "волшебством" (так участники и зрители шоу "Дом-2" именуют секс. – Прим. ред.) вот тут я и встретился с небольшими проблемами 🙈, как говориться 👉 увеличить – увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. 😂 В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные 😨 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал молодой человек на своей странице в Instagram.