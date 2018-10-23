Эффектная Барановская затмила "бледную моль" Рудковскую

В Москве состоялось одно из самых престижных светских мероприятий – был дебютанток, организованный журналом Tatler. Отечественные знаменитости не смогли остаться в стороне от культового события, причем многие именитые мамочки привели на мероприятие маленьких детей.

В частности, с отпрысками на балу появились Галина Юдашкина, Юлия Барановская и Яна Рудковсккая. Телеведущая с дочкой Яной и сыновьями Артемом и Арсением сфотографировались вместе с продюсером и ее младшим наследником Александром.

Для выхода в свет Юлия Барановская выбрала черное блестящее платье, которое со стороны казалось скромным, но на самом деле тонкая ткань демонстрировала стройные ноги ведущей Первого канала и выгодно подчеркивала изящную фигуру. Что касается Яны Рудковской, то она предпочла появиться на балу в белом платье со шлейфом и внушительным разрезом, в который продюсер то и дело норовила просунуть ногу на высоком каблуке.

Общая фотография Барановской и Рудковской с детьми произвела на пользователей Сети неизгладимое впечатление. Причем комментаторы сочли, что Юлия более эффектна, чем Яна. А еще от внимания зрителей не ускользнуло выражение лица Александра Плющенко. Мальчика пожалели.

"Я раньше считала, что люди преувеличивают угрюмость Саши Плющенко, но все больше и больше склоняюсь к общему мнению: мальчик просто терпеть не может сборища и фотографов. У него просто мученический взгляд в обьектив: там и сердитость, и подозрительность и усталость. Интересно, если Яна просматривает эти невеселые кадры, ее ничего не настораживает? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Яна моль бледная, зато Юля эффектна)", "Стоят два мальчика. Рудковской и Барановской, а какая разница", "каждый раз сердце сжимается при виде него. Явно же не в своей тарелке мальчишка, кому нужны эти выгулы", "Очень показательно фото ЯнАчки с Барановской и детьми. Дети Барановский приятные, улыбающиеся. И злой гном, ненавидящий, судя по лицу, всех", "Яна опять со своей ужасной прической, и платье то на ней дорогое, а все равно ей не идет. Уникальная способность у нее – портить собой красивые вещи", – высказались комментаторы.