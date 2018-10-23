Бессердечная Волочкова выставила больного отца из дома

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию больного отца на своей странице в Instagram. Снимок вызвал бурю негодования среди подписчиков звезды.

Волочкова недавно отправила больного отца, страдающего от последствий инсульта, на лечение в пансионат. "Любимый папа на прогулке у пансионата Опека @opeca_pansionat В хорошем настроении. Как же мне хочется сделать все возможное, чтобы ему было легче..." – подписала снимок балерина.

Многие подписчики обвинили ее в том, что она поручила уход за родным отцом незнакомым людям: "Папа... был бы живой мой папа... я бы его не отправила в пансионат, имея такой огромный дом", "С такими финансами можно хорошую сиделку найти и папу домой забрать! Бог судья!"

Кто-то из подписчиков заметил, что пост – рекламный. В подписи к снимку Анастасия добавила ссылку на пансионат, в котором находится ее отец. "Папа на фотографии такой счастливый, наверное, думает, что вы для себя фото делаете. А вы выставляете его в Сеть лишь для того, чтобы сделать рекламу этому пансионату. Фу! Как низко!" – написал один из недовольных пользователей.

Некоторые поклонники выступили в защиту звезды и заявили, что Волочкова не сможет обеспечить отцу должный уход из-за напряженного графика работы: "Настя же сама зарабатывает себе на жизнь и обеспечивает своего ребенка. Ее доход – это гастроли и разъезды. Те, кто пишут забрать папу к себе, неужели не понимают, что такого ухода, как в пансионате, дома с гастролирующей дочерью не будет. А в данном случае будет профессиональный уход. Я не фанатка Насти, но в данном случае она делает все возможное, на мой взгляд".