Сморщенная модель произвела фурор на вечеринке

Американская модель Мэй Маск посетила церемонию InStyle Awards. 70-летняя знаменитость стала самой яркой гостьей вечера.



Модель и диетолог появилась на мероприятии в белом брючном костюме. По мнению присутствующих, Мэй выглядела сногсшибательно. Она прибыла в отличном расположении духа и с удовольствием позировала фотографам, демонстрируя потрясающую фигуру.

Маск известна широкой общественности не только благодаря своему сыну миллиардеру Илону Маску. Женщина впервые вышла на подиум еще 50 лет назад и со временем укрепила свои позиции в индустрии моды.

Мэй с удовольствием делится с обывательницами секретами сохранения молодости и красоты. Модель признается, что ненавидит тренировки, однако каждый день выделяет 30 минут на кардиоупражнения. Особое внимание Маск уделяет растяжке, так как, по ее мнению, гибкость – это залог здоровья.

Мэй советует выбирать только полезные продукты. Она исключила из рациона сладкое, заменив большим количеством фруктов и овощей. Каждый день женщина съедает тарелку бобового супа. Из мяса предпочитает ягнятину, а перекусывает орехами и черносливом.

Отметим, несмотря на свои 70, Маск не похожа на уставшую от жизни старуху. По словам Мэй, позитивный настрой и умение наслаждаться жизнью заставляют чувствовать себя моложе. И хотя недоброжелатели то и дело пытаются уколоть ее, называя сморщенной, модель плюет на их мнение и идет с гордо поднятой головой. Об этом сообщает Woman's day.