Финалист шоу "Битва экстрасенсов" раскрыл правду о проекте

Известный ясновидец Зираддин Рзаев жалеет, что когда-то решил пойти на реалити-шоу. По его мнению, "Битва экстрасенсов" превратилась в программу про фриков.



Зираддин считает, что нынешние герои передачи не имеют никаких магических способностей. Участники больше напоминают пациентов психбольницы, нежели ясновидящих. Для Рзаева "Битва экстрасенсов" осталась в прошлом, он не хочет больше ассоциироваться с проектом.

"Друзья показывают фрагменты, что-то сам вижу в социальных сетях. Сейчас там такие персоны появляются, у которых я, как клинический психолог, кроме психопатии и явного психологического нарушения, ничего не вижу. Сколько там гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов! Я на проекте даже наркоманов видел. В общем, людей с грязным прошлым полно", – сообщил Зираддин.

Экстрасенс стыдится своей причастности к проекту, хотя в тот момент шоу и участники были более честны со зрителем, нежели сейчас. Рзаев считает, что продюсеры намеренно набирают для съемок клоунов и ненормальных, так как это выгодно. За фриками интереснее наблюдать – это повышает рейтинги, а следовательно и их доход. Теперь настоящих ведунов на "Битву" не зовут.

Ясновидец уверен, что никто из ныне участвующих в шоу на практике не сможет подтвердить свои способности. По его мнению, чтобы реабилитироваться в глазах зрителей и бывших участников, “Битва экстрасенсов” должна предоставить доказательства. "Но я люблю доказательства – пусть предскажут какое-то событие заранее. Они же этого никогда не сделают, потому что не могут, не умеют. А я, как и некоторые другие старые участники, это продолжаю делать регулярно", – цитирует финалиста шоу "Битва экстрасенсов" Sobesednik.ru.