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Шоу-бизнес

"Просил держать рот на замке": что делала старушка-жена Солнцева перед исчезновением

Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev
Преобразившаяся Екатерина Терешкович, престарелая жена Гогена Солнцева, как оказалось, должна была выглядеть совсем не так, как предстала на шоу Андрея Малахова. Dni.Ru выяснили, что супруга звезды "Дома-2" вела себя крайне взбалмошно незадолго до того, как исчезнуть.
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Известный стилист Роман Смирнов, который работает со многими отечественными знаменитостями, дал эксклюзивное интервью Dni.Ru, сообщив, что перед тем, как появиться в студии передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", преобразившаяся супруга Гогена Солнцева выглядела совсем иначе. И дело не в том, что она предстала на суд зрителей брюнеткой в мрачном черном платье.

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Оказывается, вначале над ее образом поработал Роман Смирнов, и Екатерина вышла из-под его рук совсем другим человеком. Когда же он увидел престарелую жену Солнцева на телешоу, то пришел в неописуемое изумление. По мнению эксперта, Екатерина себя только испортила. "Это выглядит дешево. Тот стиль, который мы ей придумали, совершенно отличается от того, в каком она предстала перед публикой. Я считаю, ей нужно вернуться к истокам", – заявил стилист.

Фото: Dni.Ru

А еще выяснилось, что незадолго до своего исчезновения Терешкович вела себя вызывающе. Смирнов пожаловался, что, сидя в кресле, жена Солнцева была постоянно недовольна. "Екатерина, конечно, очень взбалмошная особа, потому что, несмотря на всю популярность ее супруга Гогена, она, конечно, не имеет никакого права вести себя так", – констатировал мастер.

В момент перевоплощения рядом с Екатериной находился и сам Гоген. "Единственное, что он просил, – это сидеть смирно и держать рот на замке. Потому что ей всегда все было не то и не так. Она сделала мне нервы", – пожаловался Смирнов.

Стилист сообщил, что провел над Терешкович колоссальную работу, потому что у нее в силу возраста была седина, которую крайне сложно закрасить. "Я выполнил свою работу просто на 250%, потому что я знаю, что бы ей подошло лучше", – без ложной скромности заявил эксперт.

А когда он увидел Терешкович на программе, то пришел в ужас. "Такое ощущение, что она покрасилась дешевой краской зубной щеткой в раковине. Как правило, после таких красок волосы просто отваливаются, через неделю вывалятся", – заявил стилист.

Что сейчас происходит с женой Солнцева, неизвестно. В своем Instagram Гоген пожаловался, что омолодившаяся супруга пошла вразнос – непонятно где находится, дома не появляется.

Автор: Наталья Аряева23 октября 2018, 16:32
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Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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