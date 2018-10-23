"Плохой человек": сын Натальи Штурм отказался общаться с отцом

Певица сумела в суде отстоять право на воспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Наталья Штурм и ее наследник стали героями программы "Бородина против Бузовой" на ТНТ.

Сейчас Арсений живет со знаменитой мамой. Наталья Штурм рассказала, что теперь сын не хочет видеть папу – Игоря Павлова и до сих пор в обиде на него из-за произошедшего.

Артистка боится, что судебные разбирательства негативно скажутся на подростке. "Арсений даже хотел подавать на отца в суд, ведь тот не возвращал ему вещи, телефон и загранпаспорт. Сейчас сын не хочет общаться с отцом", – поделилась в эфире программы Наталья Штурм.

Появившийся в студии сын певицы подтвердил ее слова. "Он плохой человек. Позволяет себе много лишнего. Он обижал маму. Алкоголь на него плохо влияет", – рассказал наследник Натальи Штурм. "Я с папой не общаюсь. Он назвал меня предателем из-за того, что я хочу жить с мамой. Я теперь отца люблю намного меньше", – добавил подросток.

Также Арсений признался, что отец нередко его обзывал и смеялся над ним. В настоящее время мальчик учится в новой школе и старается не вспоминать былое. Переполненная эмоциями Наталья Штурм расплакалась прямо в эфире.

Несмотря на слова Натальи Штурм и ее сына, мнения гостей студии разделились. Некоторые из них пришли к выводу, что Игорь Павлов может быть прав, желая забрать сына у исполнительницы из-за того, что та себя порой вызывающе ведет.

На это Наталья Штурм и Арсений ответили, что экстравагантное поведение певицы не сказывается на методиках воспитания. По словам артистки, ради сына она готова пойти на любые жертвы.