Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем

Режиссер Никита Михалков провел день рождения в кругу семьи. Мэтру пришлось отказаться от шумного застолья.



На днях режиссеру исполнилось 73 года. В этом году кинематографист не стал устраивать банкет, дома он собрал только самых близких. Никита Михалков целый день получал поздравления от детей и внуков.

Супруга режиссера Татьяна опубликовала на своей странице в Instagram "карусель" из множества фотографий. Туда вошли не только современные кадры, но и архивные снимки четы.

Четырехлетняя Лида, дочь младшей наследницы режиссера Анны, подарила книжку, а дочь сына Артема – Наташа порадовала картиной собственной работы. В конце праздника знаменитое семейство по традиции сделало общее фото.

Мэтр уже второй год подряд отказывается широко отмечать свой день рождения. Но на этот раз скромный праздник решили устроить из-за проблем со здоровьем Никиты Сергеевича. В начале сентября режиссер даже попал на больничную койку.

Его друг, актер, сценарист и режиссер Александр Адабашьян, отметил, что жизни мэтра ничто не угрожает. Операция была проведена из-за обострения старой спортивной травмы. Никита Михалков идет на поправку. Об этом сообщает StarHit.