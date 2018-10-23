Жену звезды Comedy Club поздравили с третьей беременностью

Артист опубликовал трогательное фото с супругой Анжеликой на своей странице в Instagram. Александр Ревва на снимке бережно прикрывает рукой живот избранницы.

Поклонники считают, что 44-летний юморист снова скоро станет отцом. Они заметили у жены Александра Реввы округлившийся животик.

Шоумен с Анжеликой уже больше десяти лет состоят в браке и воспитывают дочерей Алису и Амели. Артист без ума от девочек и старается проводить с ними как можно больше свободного времени. Новым снимком Александр Ревва, как и его жена, спровоцировали слухи о ее беременности.

Анжелика предстала на фото в облегающем золотистом платье, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. Пользователи соцсети стали поздравлять звезду Comedy Club с женой с грядущим пополнением.

"Не пойму, Анжелика беременна?", "Желаю двойню", "Кажется грядет пополнение", "Я угадала еще месяц назад. По глазам жены. Все-таки беременные женщины особенные", "Поздравляем вас!!! Здоровья маме и будущему малышу!!!", – прокомментировали пост Александра Реввы подписчики.

В свою очередь Анжелика Ревва пояснила, что изменения в ее фигуре связаны с плотным ужином и неудачным ракурсом, а вовсе не беременностью. Однако фолловеров это не убедило. Многие пожелали Александру Ревве и его супруге, чтобы у них появился долгожданный сын.