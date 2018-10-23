"Не первой свежести": Лолита странно высказалась о молодом муже

Певица откровенно рассказала об отношениях со своим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что с возрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.

Нынешний избранник моложе артистки на 12 лет. Они с Лолитой поженились в 2011 году. Для звезды этот брак является пятым.

"43 – это уже не молодой, не первой свежести. Надо сказать, если у тебя несколько браков, и когда ты уже взрослый, надо выбирать моложе", - цитирует Лолиту Милявскую Пятый канал. Однако такую прерогативу она рассматривает только для представительниц прекрасного пола, что на первый взгляд кажется странным.

"Мы — женщины – пластику сделали, и все. Не такие ленивые, как я, могут и в спортзал пойти. Экология, продукты, ГМО", – высказалась певица. При этом Лолита отметила, что, например, таких мужчин, как знаменитый актер и режиссер Олег Табаков, "который за 70 произвел второго ребенка", уже нет.

"Поэтому нужно брать моложе. Мужчинам лишь какое-то время должно быть интересно выбирать женщину намного моложе себя, потом надо брать таких как я", – уверена Лолита. Сама же исполнительница, по ее признанию, с Дмитрием наконец-то обрела семейное счастье.

Кроме того, Лолита рассказала, что после расставания с одним из своих прежних кавалеров Иосиф Кобзон дал ей напутствие, как распознать семейное счастье: оно должно быть тихим. "Сейчас я могу подтвердить. Это то, к чему ты придешь, потому что ты взрослеешь", – заключила Лолита Милявская.