Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой

Мать убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – Людмила стала гостьей программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Пожилая женщина впервые за долгое время поговорила с невесткой – оперной дивой Марией Максаковой.



Это второй выпуск шоу, который посвящен Максаковой и ее погибшему супругу. В прошлом эфире Мария заявила, что к убийству ее супруга причастен друг семьи Денис Панаитов. Артистка не появлялась в студии. Она общалась по видеосвязи.

Певица рассказала, что приятель ее мужа провернул аферу с их московской квартирой стоимостью два миллиона долларов. Панаитов сделал “обмен” этих апартаментов на жилплощадь в Киеве, в которой сейчас проживает оперная дива с сыном.

Именно в эту квартиру недавно ворвались бандиты и пытались выселить Максакову и ее наследника. Мария уверена, что нападающие действовали по указке Панаитова.

Также артистка обратила внимание аудитории на тот факт, что Вороненкова убили на следующий день после того, как его друг официально оформил на себя московские апартаменты.

Максакова поведала, что Панаитов испытывал значительные финансовые проблемы. Именно долги заставили его решиться на криминал.

Адвокат Вадим Лялин рассказал, что у Вороненкова и его супруги накануне убийства случился конфликт с другом семьи. Также юрист отметил, что оперная дива тоже могла быть заинтересована в смерти мужа.

В студии появилась свекровь артистки – Людмила Вороненкова. Женщина рассказала, что после убийства ее сына Мария очень изменилась. Максакова не хочет общаться с ней, не показывает внука, которого Людмила еще ни разу не видела. Людмила Вороненкова рассказала, что до сих пор не может смириться со смертью наследника.

В оправдание оперная дива сообщила, что была готова принять свекровь в Киеве. Но Людмила приезжала в компании журналистов, которые льют грязь на нее и Вороненкова.

Мария заметила, что многим пожертвовала ради Дениса. Она оставила родину, бросила детей от предыдущего брака, которых очень любит. Артистка обижена на свекровь за интервью, которое, по ее мнению, порочит честь ее погибшего мужа.

Первая жена убитого депутата Светлана Макеенко также приехала на программу. Женщина считает, что Панаитов действует в связке со второй женой Вороненкова – Юлией. Именно ей Денис оставил все свое имущество, когда бежал с Марией на Украину.