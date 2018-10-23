Кержаков вышел из себя после удара от бывших жен

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова дала откровенное интервью. Женщина объяснила почему браки звезды спорта заканчиваются скандалом и войной за детей.



Семейная жизнь Кержакова и Сафроновой потерпела крах. Футболист обвинил супругу в употреблении наркотиков и, как говорит сама Екатерина, обманом заставил ее отказаться от ребенка.

По словам Сафроновой муж отправил ее в психиатрическую клинику, якобы для лечения послеродовой депрессии. Однако в больнице ее пичкали сильнодействующими препаратами, из-за которых она ничего не соображала. "Через два месяца меня забрала оттуда бабушка, мы встретились с Сашей и он поставил мне еще одно условие: "Я вижу, что твое лечение не помогло, я хочу, чтобы ты прошла еще одну программу", – заявил он. А я, как зомбированная идиотка, делала все, что он мне говорит. Потом даже не могла себе объяснить, почему я слушалась его во всем”, – рассказала Сафронова.

После прохождения реабилитации девушка оказалась одна в съемной квартире. Тогда же друзья сообщили ей, что Кержаков стал встречаться с Миланой Тюльпановой. Вскоре жене спортсмена пришла повестка в суд по делу об определении места нахождения ребенка. "Кержаков продолжал давить на меня, приезжал и говорил, что пока мы решаем свои вопросы, ребенка лучше не дергать, я должна подписать бумаги о его временном месте нахождения, и я подписала. Это уже потом я узнала, что это фактический отказ. В итоге в суде меня ограничили в правах на моего ребенка", – сообщила Екатерина.

По словам экс-супруги Кержакова, сейчас с Миланой он действует по тому же сценарию. Женщины решили объединить усилия в борьбе с бывшим мужем, они решили наносить по нему удары сообща.

Екатерина уверена, что поведение Александра обусловлено его нереализованностью в бизнесе и спорте. "Сначала неудачные инвестиции и потеря денег. Да и в "Зените" он хотел закончить карьеру совсем не так. Он хотел занять там неплохой пост, а в итоге – тренер юношеской сборной. Потом, с помощью отца Миланы, он хотел "въехать в Думу на белом коне", но и тут не срослось, к сожалению, ее отец умер. А тут опять жена с ребенком и опять в не совсем нормальном состоянии после смерти отца и послеродовой депрессии, а проблемы Саша сам решать не привык…", – сообщила экс-супруга спортсмена "Комсомольской правде" . Она уверена, что Кержаков не отдает детей, так как не хочет платить алименты.

Примечательно, что сегодня, 23 октября, еще одна экс-супруга футболиста Милана Тюльпанова одержала первую победу над мужем Александром Кержаковым. Женщина, признавшаяся в пристрастии к запрещенным препаратам и прошедшая реабилитацию, отсудила у футболиста сына. Узнав об этом Кержаков пришел в ярость, он разразился гневной тирадой в личном микроблоге, однако столкнувшись с осуждением, закрыл комментарии к своему посту.