Лобода в больнице в тяжелом состоянии

По некоторой информации, Светлану Лободу госпитализировали. А ведь артистке предстоит череда важных концертов.

Как передает Telegram-канал "Мутко против", Светлана Лобода попала в больницу с сильными болями в животе. Популярную исполнительницу положили в VIP-палату. Она проходит обследование, после которого врачи смогут принять решение об операции. Артистка находится в состоянии средней тяжести.

О самочувствии Светланы Лободы высказалась ее коллега Анита Цой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она записала и выложила видеообращение к певице, в котором рассекретила ее диагноз и выразила поддержку.

"Вот только проснулась и узнала, что Светочка Лобода сейчас тоже находится в больнице. Обструкция почки, тяжелое состояние. Предоперационное. Светочка, солнышко мое, я держу за тебя кулачки. Не сдавайся. Держись молодцом. Я тебя очень люблю. Мы с тобой. Все будет хорошо. Если нужна какая-нибудь помощь, я рядом", – обратилась к Лободе Цой.

По всей видимости, речь идет о обструкции мочевых путей. Если быстро ее устранить, функция почек, как правило, полностью восстанавливается. При длительной обструкции повышается риск инфекции и камнеобразования, необратимо повреждается паренхима почек и снижается экскреторная функция вплоть до хронической почечной недостаточности.

Отметим, что в мае Лобода родила второго ребенка. Радостное событие случилось в одном из самых престижных родильных домов в Америке. Новорожденную Светлана назвала необычным именем Тильда. Через несколько недель певица вышла на сцену.

25, 26, и 28 октября у артистки запланированы сольные концерты в столичном Crocus City Hall. К грандиозному шоу Лобода готовилась несколько месяцев. В связи с неожиданным заболеванием артистки концертам грозит перенос или отмена.