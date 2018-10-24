Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
Для одного из официальных мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.
При этом крой платья делал акцент на животе, подчеркивая беременность герцогини. Меган данный момент ничуть не смущал. Напротив, Маркл позировала фотографам, слегка повернувшись – такой ракурс визуально добавлял сантиметры в области талии.
Судя по кадрам с Фиджи, Меган счастлива. Улыбка не сходит с лица герцогини Сассекской. Принц Гарри не отходит от жены ни на шаг. Молодожены не стесняются своих чувств и даже проявляют их на публике.
Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские отправились на Фиджи после посещения Австралии. Заграничный тур Меган и Гарри рассчитан на 16 дней. В программе, помимо Фиджи и Австралии, значатся Новая Зеландия и Тонго.
At the High Commissioner’s Residence The Duchess of Sussex met leaders advocates and role models from across Fijian society — including people involved in women’s empowerment. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/A5JP34Xqzq— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 24, 2018
Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.
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