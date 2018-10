Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот

Для одного из официальных мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.

При этом крой платья делал акцент на животе, подчеркивая беременность герцогини. Меган данный момент ничуть не смущал. Напротив, Маркл позировала фотографам, слегка повернувшись – такой ракурс визуально добавлял сантиметры в области талии.

Судя по кадрам с Фиджи, Меган счастлива. Улыбка не сходит с лица герцогини Сассекской. Принц Гарри не отходит от жены ни на шаг. Молодожены не стесняются своих чувств и даже проявляют их на публике.

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские отправились на Фиджи после посещения Австралии. Заграничный тур Меган и Гарри рассчитан на 16 дней. В программе, помимо Фиджи и Австралии, значатся Новая Зеландия и Тонго.

At the High Commissioner’s Residence The Duchess of Sussex met leaders advocates and role models from across Fijian society — including people involved in women’s empowerment. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/A5JP34Xqzq