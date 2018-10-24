Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот

Меган Маркл продемонстрировала огромный живот во время приема на Фиджи. Герцогиня Сассекская заметно располнела.

Для одного из официальных мероприятий во время визита на Фиджи Меган выбрала легкое платье-халат с цветочным принтом. Наряд с огромным декольте изуродовал Маркл.

При этом крой платья делал акцент на животе, подчеркивая беременность герцогини. Меган данный момент ничуть не смущал. Напротив, Маркл позировала фотографам, слегка повернувшись – такой ракурс визуально добавлял сантиметры в области талии.

Судя по кадрам с Фиджи, Меган счастлива. Улыбка не сходит с лица герцогини Сассекской. Принц Гарри не отходит от жены ни на шаг. Молодожены не стесняются своих чувств и даже проявляют их на публике.

Отметим, что герцог и герцогиня Сассекские отправились на Фиджи после посещения Австралии. Заграничный тур Меган и Гарри рассчитан на 16 дней. В программе, помимо Фиджи и Австралии, значатся Новая Зеландия и Тонго.

At the High Commissioner’s Residence The Duchess of Sussex met leaders advocates and role models from across Fijian society — including people involved in women’s empowerment. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/A5JP34Xqzq — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 24, 2018

Как писали Dni.Ru, Меган Маркл и принц Гарри обвенчались 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. 15 октября супруги объявили, что ожидают первенца. Малыш должен родиться весной 2019 года.