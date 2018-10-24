Сын шокировал Королеву странным выбором

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" спела с 16-летним сыном Архипом на своем бенефисе "Ягодка" в Кремле. По всей видимости, это было его первое и последнее появление на большой сцене – парень и слышать не хочет о карьере артиста.



"Я очень рада, что Архип не забоялся, не застеснялся и поддержал мое предложение выйти и спеть дуэтом хит "Веришь или нет", хотя он у нас человек непубличный, – призналась Наташа корреспонденту Dni.Ru на праздновании дня рождения канала МУЗ-ТВ. – Не знаю, как сложится его жизнь дальше, но пока я довольна".

Сын артистки всерьез интересуется иностранными языками. Для будущей профессии он решил остановиться на изучении японского, чем шокировал Наташу. Об эстраде юноша даже не помышляет.

"Просто Архип видит, что быть артистом – это тяжелый труд и это призвание, – пояснила Королева. – А если призвания нет, не надо на сцену выходить. Иначе человек будет страдать, лишится покоя и внутренней гармонии. Слух и голос у него есть, но раз он сам, без нашей помощи или подсказки выбрал изучение языков, значит, в этом и есть его предназначение".

Несколько лет назад Наташа отправила Архипа учиться в США, но недавно он решил вернуться в Россию, чтобы поступить в столичный вуз. По словам Королевой, ее сын очень способный и по результатам ЕГЭ легко мог бы поступить в МГУ. У него есть год, дабы определиться. При этом звездный наследник сидеть сложа руки не намерен: он решил записаться на подготовительные курсы при НИУ ВШЭ или МГУ.

Наташа обещает всецело помочь сыну – она прекрасно знает, как важен правильный старт. Особенно ей нравится, что скромный Архип не педалирует тему знаменитых матери и отца – многие даже не знают, кто его родители. Парень предпочитает идти своей дорогой.