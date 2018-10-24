Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста

На 82-м году жизни скончался известный пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев. Трагической новостью поделился юморист Сергей Дроботенко на своей странице в Facebook.



Артист долгие годы страдал от болезни Альцгеймера, однако родные и близкие до конца верили, что ему удастся побороть недуг. Жена пародиста сообщила о его смерти во вторник, 23 октября, передает EG.ru.

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Григорьев получил прозвище Человек-Радиоприемник за то, что мог копировать разнообразные звуки. Дроботенко вспоминает, какой оглушительный успех имело его выступление в столице Вьетнама Ханое.

"Григорьев на огромном стадионе в Ханое вел концерт на вьетнамском языке. А это очень тональный язык, как и китайский. И Юрий Алексеевич в одном слове дал неправильную тональность. Получилось вместо "дорогие друзья" "дорогие жопы". Стадион рыдал минут пять, а Григорьеву дали звание заслуженного артиста, восхитившись, как он так легко находит контакт с многотысячной нерусской аудиторией", – рассказал юморист.

Григорьев помогал начинающим артистам пробиться на телевидение. Он приглашал их на съемку в программу "Ах, анекдот, анекдот", где работал режиссером и ведущим с 1996 года. Среди его воспитанников был и Сергей Дроботенко.

Юморист завершил свою речь благодарностью артисту:

"Юрий Алексеевич! Я все, что мог, для Вас сделал. Мне Вас очень будет не хватать. Спасибо Вам за советы и помощь в первый год моей московской жизни. И вообще спасибо, что подарили людям радость и счастье. Счастье это у всех длилось по-разному, но оно было у всех, кто был с Вами знаком. С любовью вечной и неизменной – и как к артисту, и как к человеку..."



