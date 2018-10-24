Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Среда 24 октября
Лента новостей
15:22
Самая крупная женщина России нашла себе жениха
14:50
SQUID покоряет смартфоны россиян
14:48
Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
14:37
При отчете в Думе будут оценивать, как министерства реализуют поручения президента
14:29
Россиянин год насиловал 13-летнюю дочь
13:55
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
13:51
Известного артиста обокрали в такси
13:42
Устроившего бойню в Керчи сделали поп-звездой
13:26
Доза кайфа: любители бега живут в эйфории
13:19
Стафилококк и кишечная палочка: вся шаурма в Москве оказалась опасной
13:06
Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021
12:58
Украина сделала проезд по Крымскому мосту платным
12:56
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
12:49
Рухнувший башенный кран убил человека
12:28
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
12:21
Почему разводятся женщины
12:08
Фура во время ремонта задавила водителя
11:47
Прививка поможет навсегда бросить курить
11:46
Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
11:40
Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл
11:27
Исхудавшая донельзя Михалкова призналась в серьезной болезни
11:13
Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака
11:10
Курсу доллара пообещали быстрый разгон до сотни
10:54
В ТЦ на юге Москвы обрушился эскалатор
10:51
Володин призвал укреплять связи России и Индонезии
10:35
Названы самые пьющие города России
10:26
"Боюсь за свою жизнь": племянница Скрипаля прячется от спецслужб
10:16
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
10:08
Анджелина Джоли ушла в монастырь
10:00
"Такое узнал": Галкину открыли глаза прямо на шоу
09:54
Опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи
09:47
Россиянин вез мертвую жену на Украину под видом спящей
09:26
Против суда: взбешенный Кержаков отказался отдавать сына
09:18
На МКАД из-за смертельного ДТП парализовано движение
09:11
На Украине растерзали телеведущую за интервью с "погибшей" в Керчи
09:02
Во всем мире внезапно сломались iPhone
08:39
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
08:38
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян
08:09
Лобода в больнице в тяжелом состоянии
22:54
Подробности жуткого происшествия с фанатами ЦСКА в метро
22:01
Кержаков вышел из себя после удара от бывших жен
22:00
Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
21:49
Ведущая "России 1" извинилась за интервью с "погибшей" в Керчи
21:30
В Замбии приготовились к убийству тысяч бегемотов
21:28
Десятки пострадавших и оторванная нога: фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
21:23
Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку
20:59
Легендарному составу "Миража" запрещают исполнять хиты группы
20:43
Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой
20:29
Путин искрометно пошутил над посланником Трампа
20:26
В Урюпинске четыре часа тушили горящий завод
20:16
Нетерпеливый водитель устроил массовую аварию в Удмуртии
20:11
В Казани автобус сбил девушку
19:58
В Нижнем Тагиле за убийство женщины и школьницы задержали двух подозреваемых
19:58
"Не первой свежести": Лолита странно высказалась о молодом муже
19:53
Ночью в Тюмени сгорели дом и машина
19:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года
19:41
Володин поддержал идею дать правительству больше свободы
19:34
Под Омском легковушка с пьяным водителем залетела под фуру
19:30
В массовой аварии в Нижнем Новгороде пострадала семилетняя девочка
19:26
Корчевникова разнесли за смакование мучительной смерти Задорнова
19:23
В Ростове из автобуса выпал пассажир
18:59
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
18:57
Участницу шоу "Голос. Перезагрузка" трясло от ужаса
18:46
Шнурова обвинили в желании отомстить после тайной свадьбы
18:18
Обиженный Данилко заставил журналистку грязно выругаться
18:14
Италию обвинили в фашизме за признание Крыма российским
18:06
Звезду Comedy Club поздравили с третьей беременностью
17:58
Москва подготовила сокрушительный удар по Киеву
17:39
Польша грязно надругалась над Россией
17:35
Михалков изменил планы из-за проблем со здоровьем
17:24
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
17:05
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
17:04
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
17:02
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
16:55
В Башкирии отлетевшее колесо КамАЗа протаранило автовоз
16:52
Кудрин прописал России лечение долларом
16:48
Пенсионер с привязанной к машине собакой проехался по Подмосковью (видео)
16:32
"Просил держать рот на замке": что делала старушка-жена Солнцева перед исчезновением
16:32
"Его лучше не трогать": известный музыкант о тяжелом характере Антонова
16:31
В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”
16:27
КамАЗ протаранил: муж Ани Лорак попал в массовую аварию
16:26
"Плохой человек": сын Натальи Штурм отказался общаться с отцом
16:13
"ЕР" поддержала воспитателей детсада в Челябинской области
16:10
В Театре Стаса Намина работал убийца
16:00
Жена отсудила сына у Кержакова после лечения в наркоклинике
15:50
"Приношение великим романтикам": памятный вечер в Московской консерватории
15:47
После ЗАГСа пышка из "Дома-2" обрушилась на высохшего жениха
15:38
Шнуров нашел новую фаворитку
15:28
Ефим Шифрин прижался к кискам
15:02
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
14:50
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения
14:48
"Кое-что возбудило": разводящийся Петросян загулял
14:47
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
14:43
Altmans Gallery в Тель-Авиве пытались обокрасть
14:40
Финалист шоу "Битва экстрасенсов" раскрыл правду о проекте
14:26
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
14:13
В Приморье пенсионер застрелил пасынка-собутыльника
14:06
Кокорину готовят 12 лет за решеткой за танцы в пьяном угаре
14:06
Россия и Сербия укрепляют межпарламентское сотрудничество
14:03
Сморщенная модель произвела фурор на вечеринке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
"Ей негде жить": бывший любовник раскрыл грязные тайны нищей Виктории Бони
Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость
Меркантильная Боня проводила время с мужчиной за деньги
"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
Шоу-бизнес

Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста

Юрий Григорьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
На 82-м году жизни скончался известный пародист и звукоимитатор Юрий Григорьев. Трагической новостью поделился юморист Сергей Дроботенко на своей странице в Facebook.
прочитано 4713 раз

Артист долгие годы страдал от болезни Альцгеймера, однако родные и близкие до конца верили, что ему удастся побороть недуг. Жена пародиста сообщила о его смерти во вторник, 23 октября, передает EG.ru.

ПО ТЕМЕ

Последняя любовь Аркадия Арканова

Григорьев получил прозвище Человек-Радиоприемник за то, что мог копировать разнообразные звуки. Дроботенко вспоминает, какой оглушительный успех имело его выступление в столице Вьетнама Ханое.

"Григорьев на огромном стадионе в Ханое вел концерт на вьетнамском языке. А это очень тональный язык, как и китайский. И Юрий Алексеевич в одном слове дал неправильную тональность. Получилось вместо "дорогие друзья" "дорогие жопы". Стадион рыдал минут пять, а Григорьеву дали звание заслуженного артиста, восхитившись, как он так легко находит контакт с многотысячной нерусской аудиторией", – рассказал юморист.

Григорьев помогал начинающим артистам пробиться на телевидение. Он приглашал их на съемку в программу "Ах, анекдот, анекдот", где работал режиссером и ведущим с 1996 года. Среди его воспитанников был и Сергей Дроботенко.

Юморист завершил свою речь благодарностью артисту:

"Юрий Алексеевич! Я все, что мог, для Вас сделал. Мне Вас очень будет не хватать. Спасибо Вам за советы и помощь в первый год моей московской жизни. И вообще спасибо, что подарили людям радость и счастье. Счастье это у всех длилось по-разному, но оно было у всех, кто был с Вами знаком. С любовью вечной и неизменной – и как к артисту, и как к человеку..."


Автор: Полина Крылова24 октября 2018, 12:27

комментарии

Политика

Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Бузову вывели на чистую воду
Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости
Солнцев намекнул на измену жены-пенсионерки

Проишествия

"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака

О страшном диагнозе стало известно недавно
Шоу-бизнес

На Татьяну Арнтгольц напали после спектакля

Популярная актриса очень испугалась
Общество

Опубликованы вопиющие данные о бойне в Керчи

Стражи порядка не поверили сообщениям о стрельбе в колледже
Шоу-бизнес

Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости

Артист стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1"

Гороскоп

Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Фоторепортажи

Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru