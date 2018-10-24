Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости
Виктор получил всероссийскую известность благодаря роли Гены Букина в сериале "Счастливы вместе". Логинов много снимается, а также работает телеведущим.
Детство актера нельзя назвать радужным. Его родители в какой-то момент начали злоупотреблять алкоголем. Виктор и его старший брат пытались избавить их от зависимости.
"Мои родители отдалялись друг от друга, они не могли быть вместе, поэтому и начали пить. Это привело к тому, что мама умерла", – заявил актер. Будучи подростком, Логинов решил, что не будет жить, как родители.
В театральный Виктор поступил спонтанно. "Увидел, что туда поступают одни девушки – это же рай! Так и оказался в театре, хотя раньше не думал о таком. Там случилась первая любовь, но через некоторое время встретил свою будущую жену", – поведал актер.
Первая супруга артиста Наталья была старше на 11 лет. Разница в возрасте 19-летнего Виктора не смущала. У жены звезды ситкома был восьмилетний сын от предыдущего брака Максим, которого Логинов усыновил. Артист уехал за ней в Санкт-Петербург, где у них родилась дочь Анна. После появления ребенка пара оформила отношения.
Однако через семь лет супруги подали на развод. "Если бы мне кто тогда сказал, что мы расстанемся, я бы не поверил. Но так получилось. Я работал в шахте, чтобы заработать деньги на семью. Это было тяжело. В итоге мы с Наташей поняли, что не можем больше быть вместе", – поделился актер.
Расставание родителей отразилось на Максиме – юноша не простил Виктора. "Я не мог иначе. Не мог быть с человеком – чувствовал, что все. Иначе пришел бы алкоголь, как у моих родителей", – пояснил артист.
Позже актер влюбился в девушку Снежану. Они быстро поженились, и вскоре супруга подарила Виктору сына Дмитрия. Однако и этот брак распался, в чем артист винит себя.
С третьей женой Логинов познакомился на кастинге "Счастливы вместе". Ольга работала ассистентом продюсера. Виктор завоевал сердце девушки. У них появились двое детей, но и этим отношениям не суждено было продлиться долго.
Логинов рассказал, что общается со всеми своими детьми, обеспечивает их. У него есть возлюбленная, и актер надеется, что следующий брак будет удачным.
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