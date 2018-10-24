"Столько пить невозможно!": Моргунову прополоскали на Первом канале с подачи Грозданова

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала выясняли, нужна ли помощь звезде советского экрана Светлане Моргуновой. На съемках присутствовал корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов.



Недавно в СМИ появились ужасающие слухи о Моргуновой. Поводом для сплетен стало появление звезды на похоронах Иосифа Кобзона. Опубликованные после фотографии Светланы Михайловны вызвали шок у ее поклонников. Феликс Грозданов присутствовал на прощании с Кобзоном и пообщался с друзьями телеведущей.

"Я знал ее много лет, и всегда она была иконой стиля, красоты, вкуса – и вдруг на похоронах я увидел старушку. Я думаю: "Она ли это?" Я ахнул. Немножко несвежая, немножко помятая, неопрятный макияж. Я стал узнавать у ее коллег: она ли это? Они говорят: "Она". Мне сказали, что она пьет. Я этому не мог поверить, так как меньше всего пьянство с ней связано. Потом были поминки, где я сидел с ней за столиком рядом. При мне она выпила два бокала вина", – сообщил присутствующим Грозданов.

Также друзья Светланы Моргуновой поведали Феликсу, что знаменитость – в удручающем состоянии: страдает от одиночества и пьянства. Якобы единственный сын не навещает, а лучшая подруга – Нелли Кобзон – отказалась от общения с ней из-за пагубного пристрастия.

В студии появился сын звезды советского экрана Максим Моргунов. Мужчина сообщил, что его мать чувствует себя замечательно, он ежедневно ее навещает.

"У нас все хорошо. Мама чувствует себя... я бы не сказал, что у нее есть какие-то проблемы. Слава богу, нет никаких болезней, ни хронических, никаких. Я бываю у нее почти каждый день. К ней заходит ее внучка – моя дочь и другие родственники, хотя их тоже немного. Мама ни в чем не нуждается, у нее нет никаких материальных проблем", – отметил Максим.

Моргунов, сообщил, что его знаменитая родительница последние несколько лет ведет затворнический образ жизни, что для человека ее возраста естественно. Она до сих пор общается с Нелли Кобзон.

В студии появилась сама 78-летняя Светлана Моргунова. "С какого бодуна вдруг, зачем? – возмутилась телеведущая полосканием своего имени в прессе. – Я на пенсии, у меня прекрасный сын, у меня блистательная невестка, у меня чудная внучка. Я живу сейчас этим. Я общаюсь с друзьями".

Также звезда советского экрана прокомментировала слухи о своем пагубном пристрастии. Моргунова отметила, что сплетни о ее алкоголизме – полная чушь. "В этом возрасте столько пить практически невозможно", – заметил кто-то из экспертов.

Светлана Михайловна добавила, что намеренно перестала работать и выходить в свет. По словам Моргуновой, сейчас она всецело посвящает себя семье и друзьям, да и здоровье уже не позволяет быть слишком активной.

В конце эфира звезде советского экрана вручили шикарный букет, а зал, выражая свою любовь и почтение, аплодировал стоя. Далее Светлана Моргунова, ее сын, корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов и другие участники вечера направились к выходу.