Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
Светлане Моргуновой 78 лет. Она давно ведет затворнический образ жизни, о ней почти ничего неизвестно. Все изменилось, когда в Сети появились фотографии, сделанные на похоронах Иосифа Кобзона. После этого начали поговаривать, будто Светлана Моргунова выпивает. Более того, по слухам, легендарного диктора ЦТ не раз видели в ресторане, пьющей в гордом одиночестве.
Сын телеведущей решил положить конец пересудам. Он появился в передаче "Пусть говорят" и накинулся на тех, кто говорил о пьянстве Моргуновой. "У меня просто уши заворачивались в трубочку, когда я слушал вон там, на плазме, за кулисами... Что вы вообще говорите?" – не сдерживая эмоций, воскликнул возмущенный Максим.
Наследник ведущей уверил обеспокоенную общественность, что с его матерью полный порядок. "У нас все хорошо. У нас, слава богу, нет никаких болезней, ни хронических, ни таких. Я бываю у нее почти каждый день. К ней заходит ее внучка, моя дочь, и другие родственники. Мама абсолютно ни в чем не нуждается, не имеет никаких материальных проблем. Когда она чувствует в себе силы или хочет, мы с ней гуляем", – рассказал он.
Пышущий праведным гневом сын Моргуновой кричал, что нечистоплотные журналисты "прогнали пургу", а его мать "расстроилась" и ее "пришлось успокаивать", когда до нее дошли слухи о пьянстве и страданиях в одиночестве. Он объяснил, что затворничество матери абсолютно естественно. "Человеку почти 79 лет", – заявил Моргунов.
Все уже видели Пусть говорят последнее? Привела Моргунова сына, блин, постыдилась бы. Всю передачу как резаный кричал, перекрикивал даже тех, кто за мать его заступался— Тревор Колби (@trevor_kolby) October 24, 2018
Отметим, в Сети уже отреагировали на эмоциональные высказывания сына Светланы Моргуновой. "Кто видел этого персонажа у Борисова! Такой скандал раздул из ничего, руками машет, кричит, как хам себя ведет, по-моему", "Все уже видели "Пусть говорят" последнее? Привела Моргунова сына, блин, постыдилась бы. Всю передачу как резаный кричал, перекрикивал даже тех, кто за мать его заступался", "Ну и сынок у Моргуновой... Все на желтую прессу нападал, а сам не лучше. Такой же скандалист", – высказались пользователи Сети.
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