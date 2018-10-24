"Выхожу замуж!": Кожевникова внезапно показала свадебный наряд

Актриса вновь примерила подвенечный наряд. Мария Кожевникова заинтриговала поклонников.



В личном микроблоге знаменитость опубликовала снимок из свадебного бутика. Мария Кожевникова позирует фотографу в роскошном белом платье.

Голову актрисы венчает высокая тиара, густо украшенная драгоценными камнями. "Выхожу замуж!!!👰", – подписала снимок Мария.

Фолловеры знаменитости были озадачены, ведь артистка уже пять лет счастлива в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Более того, Кожевникова подарила возлюбленному троих сыновей: Ивана, Максима и Василия.

Кто-то предположил, что Мария нарядилась в невесту для роли, другие же посчитали, что их любимица всего-навсего сделала рекламную публикацию.

Также пользователи Сети бурно обсуждали образ, который получился у звезды. "Платье красивое, а вот то, что на голове-лишнее! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Интересное платье... Не типичное и по своему привлекательное", "Верх платья очень красиво... Низ бе", "первая мысль что как будто из портьерной ткани сшито", "У платья сложный верх и сложный низ. Вроде верх хочется оценить, но юбка тут же перетягивает внимание", – включились в обсуждение наряда интернет-обыватели.

Примечательно, что для своего венчания в 2013 году в Свято-Николаевском соборе в Ницце артистка выбрала наряд более лаконичного фасона с длинной фатой. Снимками с торжества Мария Кожевникова поделилась ранее в личном микроблоге.