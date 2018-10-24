Обнажившая грудь Малахова потрясла кинофестиваль

Вчера, 23 октября, в Риме состоялся премьерный показ фильма Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина". Взгляды присутствующих были прикованы к очаровательной актрисе Евгении Малаховой.



Премьера состоялась в рамках 13-го Международного кинофестиваля. Картину публике представляли создатели, режиссер Ренат Давлетьяров, актриса Евгения Малахова, артистка и сопродюсер Анна Пескова и глава Роскино Катерина Мцитуридзе.

Гости показа обратили внимание на Евгению в роскошном черном платье с откровенным декольте, обнажающем бюст артистки. Не менее прекрасный наряд выбрала Анна. Артистка предстала перед папарацци в элегантном платье в пол винного оттенка. Катерина отметилась на мероприятии в вечернем наряде золотого цвета.

Отметим, что карьера Малаховой началась после того, как она вышла замуж за Давлетьярова. Супруг снял Евгению в своем триллере "Чистое искусство". Ее партнерами по площадке стали Анна Чиповская и Петр Федоров. Также девушка сыграла Женю Комелькову в ремейке знаменитой военной драмы "А зори здесь тихие", которую также режиссировал Ренат.

Новый фильм Давлетьярова "Донбасс. Окраина" повествует о вооруженном конфликте на юго-востоке Украины в 2014 году и снят на основе реальных событий. По словам создателей, картина не затрагивает политику, рассказывает только о человеческих судьбах.

По словам Анны Песковой, в Европе фильм приняли на ура. Зрители в зале не могли сдержать слез, а после показа наградили съемочную группу овациями. Об этом сообщает Vokrug.tv.