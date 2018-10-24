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Знаменитая ведущая Ирена Понарошку родила

Ирена Понарошку. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз. Ирена Понарошку и новорожденный чувствуют себя хорошо. 
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Сегодня, 24 октября, после полудня в одной из московских клиник звезда родила второго ребенка. По информации анонимного источника, Ирена Понарошку и малыш чувствуют себя отлично.

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Пол ребенка пока неизвестен. Об этом сообщает портал Marussia.

Звезда долго скрывала беременность. Только в середине августа поклонники стали замечать, что телеведущая перестала публиковать в соцсетях снимки в полный рост. Стиль Понарошку также изменился: звезда стала носить одежду свободного кроя, отказавшись от приталенных и обтягивающих вещей.

В программе "Вечерний Ургант" Первого канала Ирена призналась, что вскоре вновь станет матерью. Теледива скрывала интересное положение до восьмого месяца.

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Публикация от Астролог в Томске (@astrolog.olga.m)

Добавим, что Ирена Понарошку уже восемь лет счастлива в браке. Ее супруг – музыкант Александр Глухов. Знаменитости поженились в декабре 2010 года, и уже через год у пары родился сын Серафим. Ирена Понарошку часто делится новостями о наследнике в личном микроблоге. В соцсетях она постоянно поднимает вопросы, касающиеся материнства,  и живо обсуждает их с поклонниками. 

Автор: Руслана Алексеева24 октября 2018, 16:43

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