Плативший за услуги любовник-миллиардер упал в ноги Боне

Французский бизнесмен признал, что поспешил с обвинениями в адрес экс-избранницы. Виктория Боня сообщила, что Пьер Андюран все-таки перед ней извинился.

Мужчина заявил, что был не прав, когда поверил папарацци. Репортеры убедили его в том, что бывшая участница "Дома-2" отреклась от отношений с ним.

"Я никогда не говорю плохо о том, с кем была в отношениях. И в этот раз не стану этого делать. Пьер почему-то повелся на провокацию журналистов", – цитирует Викторию Боню сайт "Комсомольская правда". Она отметила, что в эфире юмористического канала они шутили, не обсуждая личную жизнь телеведущей, а также не произносили имени ее богатого любовника.

По словам Виктории Бони, до Андюрана донесли лживую информацию. Она посоветовала бывшему кавалеру извиниться перед ней.

Миллиардеру хватило духу признать, что он виноват перед Викторией Боней. "СМИ, как оказалось, могут нанести большой вред. Извини, что так отреагировал, и за любой причиненный вред. Я не хочу быть в плохих отношениях с тобой", – публично обратился к телеведущей экс-избранник, пожелав всего наилучшего. Виктория Боня поблагодарила Андюрана и сказала, что рада его извинениям.

Напомним, ранее Боня рассказала блогеру Денису Куренкову, что ее отношения с Пьером Андюраном были лишь пиар-ходом. "Он мне заплатил полмиллиона долларов, чтобы я показала его, так сказать, женскому миру", – сообщила Виктория.

