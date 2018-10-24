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Шоу-бизнес

"Гурченко в худшие годы": выходка престарелой жены Солнцева повергла в шок

Гоген Солнцев с женой. Фото: instagram.com/solntcev
Преображение престарелой супруги шоумена Гогена Солнцева Екатерины Терешкович вот уже несколько недель у всех на устах. Пенсионерка появилась на шоу Андрея Малахова в облике, который некоторым показался вульгарным.  
прочитано 2018 раз

Известный стилист Роман Смирнов рассказал Dni.Ru, что еще до программы, работая с супругой шоумена, придумал Екатерине отличный образ, который идеально соответствовал ее внешним параметрам, возрасту и статусу. Однако то, какой Терешкович пришла в студию, повергло его в шок. Женщина превратилась из нежной элегантной блондинки в серую мышь в траурном наряде.

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 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

По мнению эксперта, пенсионерка себя только испортила. "Сейчас у Екатерины стиль сбитой летчицы. Раньше она хотя бы выглядела как хорошая дородная бабушка, которая печет пирожки своим внукам. Сейчас это просто как в последний путь. На мой взгляд, стилисты может быть и неплохие луки ей подобрали. Но в том, в чем она пришла на программу, извини меня, просто Людмила Марковна в ее худшие годы, это просто до свидания. Царство ей небесное, конечно", – раскритиковал образ женщины Смирнов.

Роман отметил, что Екатерина, в стремлении обратить на себя внимание публики, слишком рано вышла в свет. Не все последствия от хирургического вмешательства исчезли, поэтому ее лицо выглядело несимметричным, а мимика была неестественной.

"Я считаю, что ей пластику в целом сделали неплохо, просто очень рано дамочка решила выйти в люди. Как правило, после таких операций должен пройти минимум год, чтобы все прилично зажило и подтянулся овал лица, ушли отеки, чтобы лицо, так скажем, встало на свое место”, – отметил эксперт.  По его словам, Терешкович пыталась "хайпануть на пластической операции".

Фото: Dni.Ru

Отметим, что после эфира Екатерина пропала с глаз публики. Гоген больше не публикует фото с женой, так как та перестала появляться дома, сама же Терешкович страниц в соцсетях не имеет. Кажется, Солнцев, уже не рад преображению жены, в последнее время он публикует посты, которые ясно дают понять, что сейчас в отношениях супругов не все гладко.

Автор: Руслана Алексеева24 октября 2018, 21:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

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