Агутин выставил напоказ Варум без штанов

Певец опубликовал в своем микроблоге снимки с семейного отдыха. Леонид Агутин и Анжелика Варум на них просто светятся от счастья.

"Я наткнулся на фотографии и пальцы сами начали тыкать в экран, с целью опубликовать. Ходили на лодке наших друзей пару недель назад… А солнце было огромным, но необыкновенно приветливым… Всех нас тогда поймало море и не отпускает до сих пор из подсознания", – подписал фото музыкант. На выложенных Агутиным снимках 49-летняя Анжелика Варум демонстрирует прекрасную фигуру.

Артистка позирует в коротеньких мини-шортах, показывая стройные загорелые ноги. К лицу ей молодежная яркая майка, и молодежная стрижка. Поклонники Агутина и Варум оставили под публикацией массу комплиментов певице. "Роскошная женщина", "Эффектная, ни грамма целлюлита, и в таком возрасте", "Восхитительная", – написали фолловеры.

Отметим, еще недавно ходили слухи о том, что брак одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса распадается. Поговаривали, что наставник проекта "Голос" Леонид Агутин и его супруга Ажелика Варум разводятся.

Была информация о том, что артист якобы закрутил роман с молодой участницей шоу "Голос" Элиной Чагой. Однако сам музыкант назвал это выдумкой. Судя по новым снимкам, в отношениях Леонида Агутина и Анжелики Варум все в порядке.