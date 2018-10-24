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Утомивший жену истериками Епифанцев разводится

Владимир Епифанцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/
 47-летний Владимир Епифанцев и его 34-летняя супруга Анастасия Веденская долго пытались оформить свое расставание документально. Из-за постоянных съемок артисты не могли доехать до суда. 
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По словам друга семьи, еще 18 октября должно было состояться первое заседание, однако ни Анастасия ни Владимир не сморги приехать из-за работы. Уже через месяц Веденская и Епифанцев смогут забрать документы о разводе. Артисты уверены в своем решении расторгнуть брак.

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Звезды были вместе 11 лет. Анастасия подарила Владимиру двоих сыновей  – 13-летнего Гордея и 9-летнего Орфея.

Епифанцев сейчас много снимается и занимается собственными проектами. "Мало кто знает, у меня очень много лент, но их никто даже не видел. Не хочу ездить на фестивали, с кем-то соревноваться, ждать признания. Сейчас мне интересно просто жить", – рассказал актер.

Анастасие удается не только играть в кино, но и заниматься предпринимательской деятельностью. У артистки собственный шоу-рум одежды.

Веденская давно хотела, развода, но Епифанцев отказывался идти навстречу жене, он изводил ее истериками и упреками. Однако в конце октября им удалось договориться и прийти к мирному соглашению по поводу воспитания общих детей.

После завершения бракоразводного процесса Анастасия планирует купить дом в Подмосковье и переехать туда с детьми. Сейчас женщина готовит бумаги для получения займа. Об этом сообщает  StarHit.

Автор: Руслана Алексеева24 октября 2018, 21:09

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