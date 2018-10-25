Лицо Андреева из "Иванушек" изуродовал огромный шрам

Кирилл Андреев – старожил бойз-бенда "Иванушки International". До прихода в коллектив он занимался кикбоксингом, работал моделью, словом, оказался самым красивым в группе. Но потом случилась беда.

Лоб Кирилла пересекает огромный шрам – из-за короткой стрижки он виден отчетливо. К счастью, Андреев привык к нему и не комплексует.

Несчастье постигло артиста 17 лет назад. В день своего 30-летия Кирилл, как он признавался, выпил лишнего и ввязался в потасовку с незваным гостем. Выяснение отношений закончилось падением и сильным ударом головой.

Андреева срочно доставили в Институт Склифосовского, где он перенес сложнейшую нейрохирургическую операцию – краниотомию. Певец несколько дней провел в реанимации и еще месяц приходил в себя в палате.

"Упал, ударился. Гематома, трепанация черепа. Думаю, это Господь сказал мне: "Слушай, старик, хватит заниматься ерундой. Возвращайся к нормальной жизни", – рассказывал Андреев. С тех пор Кирилл не курит и не употребляет алкоголь, а уродливый шрам напоминает ему о том безрассудном поступке.

Практикующий хирург, рассмотрев фотографию артиста со шрамом, пояснил Dni.Ru: если у пациента после операции на черепе отклонений в неврологическом статусе не обнаружили, это не значит, что данная симптоматика не может развиться в будущем. Например, при повреждении коры, находящейся спереди от поперечной борозды головного мозга, возникают двигательные расстройства и наблюдаются нарушения речи. Так что Андрееву надлежит наблюдаться у врача, избегать стрессов и ограничивать физические нагрузки.