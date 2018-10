У беременной Меган Маркл смертельный недуг

Меган Маркл скрывала свое состояние и пыталась убедить окружающих, что с ней все в порядке. Обман герцогини обнаружился внезапно и в очень неподходящий момент.

Когда Меган приехала с рабочим визитом на рынок Фиджи, беременной герцогине стало плохо. Маркл пулей вылетела из душного, пропахшего едой и потом помещения. Не успели остановить герцогиню даже ее телохранители.

"Там было очень жарко, влажно и слишком многолюдно. Посетителей было намного больше, чем ожидалось", – оправдались в службе безопасности королевской четы.

По данным британских СМИ, Меган страдает от hyperemesis gravidarum, или рвоты беременных. Такое же заболевание одолевало Кейт Миддлтон во время всех ее трех беременностей.

Это состояние типично практически для каждой женщины в интересном положении. Кроме рвоты, оно характеризуется потерей веса и обезвоживанием. Чаще всего hyperemesis gravidarum не представляет опасности для организма, но бывают особо острые формы заболевания, которые приводят к смерти.

At the High Commissioner’s Residence The Duchess of Sussex met leaders advocates and role models from across Fijian society — including people involved in women’s empowerment. #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/A5JP34Xqzq