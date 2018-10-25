"Недолго осталось": озвучен приговор Рите Дакоте

Противостояние певицы Риты Дакоты и историка моды Александра Васильева продолжается. После публичной отповеди артистки выступил с ответным словом и шоумен.

Все началось с того, что в своей авторской колонке Александр Васильев подробно рассмотрел гардероб певицы Риты Дакоты. Историк моды выразил мнение, что во многом образ артистки вульгарный, и посоветовал сменить имидж. Васильев даже намекнул, что такой стиль одежды и создает "неприятные коллизии" в ее личной жизни (недавно Рита развелась с Владом Соколовским. – Прим. ред.).

Дакота крайне негативно отреагировала на довольно корректный материал Васильева – она обрушилась на историка моды с критикой. Александр записал для рассерженной артистки видеообращение, которое разместили у себя на сайте "7Дней".

Васильев повторил свое мнение относительно вульгарности гардероба Дакоты и любезно предложил прислушаться к его советам "от чистого сердца". А еще Александр не поленился ознакомиться с творчеством Риты. Он послушал песню "Спички", и дал понять, что знает ее настоящее имя и родину.

Историк моды рассказал о себе: он написал 30 книг, а костюмы в спектакле, поставленном на сцене одного из театров в Минске, откуда родом Рита, – его авторства. Васильев напомнил, что он читает лекции о моде по всему миру и является ведущим на Первом канале.

Интернет-пользователи, прослушавшие обращение Александра, встали на его сторону. "Вряд ли до быдловатой девочки дойдет сарказм умного человека", "Во всем прав Васильев одевается "дакота" и ведет себя ВУЛЬГАРНО", "Умница, Васильев! А Рите, действительно, не гневаться, а прислушаться к советам профессионала", "он очень хорошо в той статье все объяснил.. там не было голословности, унижения. Были советы профессионала. Ведь человек иногда не может на себя здраво со стороны посмотреть. Некоторые деньги стилистам платят, чтобы нужные советы и рекомендации получить.. Ей надо сейчас как можно дольше держаться на плаву.. она это прекрасно понимает.. но очень скоро она станет никому не интересна и растворится ее "звездочка" на небосклоне.. недолго осталось.. совсем не долго (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали они.