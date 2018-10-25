Больные раком Рыбин и Сенчукова покинули Россию

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова записали видеообращение для поклонников. Артисты, недавно объявившие о том, что борются с раком кожи, поблагодарили за поддержку и сообщили, что на время уехали в Италию.

О том, что у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой рак, стало известно на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артисты скрывали свой недуг четыре года. Признание на всю страну они решили сделать, чтобы предупредить народ об опасной и коварной болезни. Супруги убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару.

"Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались..." – развела руками Наталья. Из-за того, что не сразу поставили диагноз, драгоценное время было упущено. В итоге Виктор и Наталья прошли 13 курсов лучевой терапии.

Артисты надеются на выздоровление и заявляют, что чувствуют себя хорошо. Причем настолько, что предприняли совместное путешествие за границу. Об этом они сообщили в социальной сети Instagram, в аккаунте Натальи Сенчуковой. Певцы записали видеообращение, в котором поблагодарили поклонников за поддержку.

Как выяснилось, Рыбин и Сенчукова отправились во Флоренцию. Такой подарок Виктор преподнес Наталье на день рождения. Популярной исполнительнице 25 октября исполнилось 48 лет, но выглядит она, по мнению фанатов, на 20 с небольшим.

"Счастья и любви!", "Я в восторге от вас! Молодцы!", "Такие хорошенькие", "Дай Бог вам здоровья, добра и благополучия во всем!", "Какие же вы молодцы, ребята! Искренне вас уважаю и люблю! Дай Господь вам всего лучшего, вы этого заслуживаете!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.