"Толще на 10 кило": Лорак разочаровала своим видом

Певица Ани Лорак обнародовала новую фотографию. Однако многие фанаты сочли ее крайне неудачной из-за объемного наряда.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ани Лорак регулярно радует многочисленных подписчиков свежими фотографиями и короткими видео, сделанными во время гастрольного тура с шоу DIVA. Публикации неизменно пользуются одобрением фанатов и восторженными отзывами.

Однако на сей раз Ани разочаровала поклонников. Артистка выложила снимок, на котором запечатлена в объемном черном пиджаке и с макияжем на лице. Фанаты сделали вывод, что наряд добавил стройной Лорак лишних килограммов, а макияж получился слишком густым и тяжелым.

"Ужасно", "Пиджак снят с медведя,что ли..??", "Мода модой но это уродство", "Ужасный пиджак", "Ужасное фото, наряд мрачный, страшный, висит как чучело ну и глаза не горят вообще, что то ей совсем плохо", "Какая-то несуразность, а не пиджак", "Вы очень красивая женщина, но это пиджак вас портит", "С этим пиджаком тоще на 10 кило((", "да и макияж не лучше. куча штукатурки на и без того красивом лице (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались расстроенные поклонники.

Многие предположили, что выбор темных нарядов обусловлен проблемами в личной жизни. Недавно появилась информация о том, что артистка подала на развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Супруги пока отказываются комментировать ситуацию, однако, судя по соцсетям, продолжают общаться. К примеру, они вместе проводили дочь Софию в школу 1 сентября. А в день рождения Ани Мурат очень нежно поздравил ее, назвав своей единственной любовью.