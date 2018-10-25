Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Губкин на связи Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
партнеры
Четверг 25 октября
Лента новостей
17:26
В Екатеринбурге пьяный лихач устроил погоню со стрельбой
17:02
Пугачеву втянули в грязные склоки с детьми на Украине
16:44
В Тюмени подозреваемый в преступлении студент пропал без вести
16:02
Скорая перевернулась: под Москвой произошло смертоносное ДТП
15:53
В Омске студент покалечил охранника
15:35
Житель Нижнего Новгорода спалил дом и умер
15:22
Парк "Патриот" в Туле может получить поддержку Минобороны
15:22
В Краснодарском крае обрушился мост
15:06
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
15:03
Европейцев послали на смерть ради спасения Америки
14:39
12-летняя школьница пожаловалась на боль в животе и узнала о беременности
14:14
Беременная Собчак обтянула расплывшуюся фигуру
14:03
Смелый медвежонок отобрал мед у пчел (видео)
13:56
"Злобный гном": Польна насмешила нелепым видом
13:56
Бессонница вызывает рак
13:45
Скончалась звезда "Супермена"
13:39
Названы причины жуткой аварии в римском метро
13:20
Двухлетний мальчик упал с девятого этажа и выжил
13:16
Лукашенко ждет Порошенко после трудного разговора с Путиным
13:06
Не могут сказать правду: люди в масках после бойни запугали Керчь
13:04
Аллегрова отсудила 14 миллионов у мертвого
13:00
Красавица-дочь пошла по пути бесстыжей Волочковой
12:55
Пьянство Моргуновой добило кричавшего Кобзона
12:55
Вандалы осквернили два святых источника под Москвой
12:46
Взбесившийся прохожий пырнул ножом петербуржца
12:37
Как избежать инсульта
12:20
Грабители отобрали у доверчивых покупателей 3,3 млн рублей и отвезли их в больницу
12:19
Тереза Мэй сверкнула кобурой на прогулке
12:04
Лжеца Порошенко прилюдно "избил" известный политик
11:52
Фото разрушенных ливнями кубанских сел
11:51
"Толще на 10 кило": Лорак разочаровала своим видом
11:50
Жуткие кадры из затопленного поселка в Краснодарском крае
11:41
Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни
11:27
"Эту связь не разрушить": Лазарев признался в любви к парню
11:14
Пьяный водитель переехал лежащего человека
11:02
Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
11:01
Больные раком Рыбин и Сенчукова покинули Россию
11:00
Роскошная Батурина обскакала экс-жену Рыболовлева и дочку Ротенберга
10:48
Лицо Андреева из "Иванушек" изуродовал огромный шрам
10:42
Володин рассказал о важности исполнения нового бюджета
10:41
Известный российский писатель скончался в возрасте 83 лет
10:32
Заключенный во время этапирования отрезал половой орган
10:23
Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал
10:19
Доказана смертельная опасность зимы
10:10
Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон
10:08
Володин поблагодарил Таджикистан за сохранение русскоязычного образования
09:57
"Недолго осталось": озвучен приговор Рите Дакоте
09:54
Жертвами дождей на Кубани стали два человека
09:40
Макрон бьется в истерике из-за убийства Хашогджи
09:29
Россияне паникуют из-за отзыва лицензии у крупного банка
09:13
Голый пассажир пойман в московском метро
08:59
Китайские шпионы подслушали интимные тайны Трампа
08:55
Известный актер откровенно о романе с Порошиной
08:40
ЦБ лишил лицензии крупный московский банк
08:27
Путин разбудил засыпающих на ходу министров
08:26
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
22:12
Покалеченные в римском метро россияне приготовили жесткий ответ
22:02
Подросшая дочь скинула Тимати с трона
21:59
"Доярка и врушка": Андреевой досталось за предательство своего народа
21:55
Кудрявцева больно ударила бездетного Олешко
21:55
Российские полярники устроили поножовщину
21:51
Мир в панике: известных политиков забросали бомбами
21:43
Житель Башкирии надругался над 11-летней дочерью
21:31
Отвергнутый жених Бузовой взбудоражил народ откровением
21:27
"Гурченко в худшие годы": выходка престарелой жены Солнцева повергла в шок
21:24
Утопившую младенца россиянку отдали под суд
21:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года
21:09
Утомивший жену истериками Епифанцев разводится
20:59
В бедах выпивающей Моргуновой нашли след Малахова
20:24
Агутин выставил напоказ Варум без штанов
20:22
В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет
20:18
В Ижевске пьяные граждане до смерти избили собутыльника
20:11
В Казани при пожаре погиб мужчина
19:52
Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета
19:44
Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы
19:33
Под Екатеринбургом произошла массовая авария
19:13
"Столько пить невозможно!": Моргунову прополоскали на Первом канале
19:10
Под Тюменью девушка чудом спасла ребенка из загоревшегося авто
19:02
Плативший за услуги любовник-миллиардер упал в ноги Боне
18:56
В "ЕР" назвали бюджет-2019 инструментом выполнения майского указа Путина
18:26
Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы
18:17
Обнажившая грудь Малахова потрясла кинофестиваль
17:51
На "трассе смерти" под Омском произошло страшное ДТП
17:35
Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность
17:34
Кусок Крымского моста подняли со дна
17:14
Прикованную к постели Лободу срочно прооперировали
16:47
Госдума приняла бюджеты трех федеральных фондов
16:43
Знаменитая ведущая Ирена Понарошку родила
16:34
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
16:32
Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения
16:24
"Выхожу замуж!": Кожевникова внезапно показала свадебный наряд
16:21
Оголившая часть тела Утяшева возбудила шикарной фигурой
16:16
"Мать-перемать": отсудившей сына у Кержакова Тюльпановой врезали за наркотики
15:56
В Липецке воспитательница детсада избивала двухлетнего ребенка
15:42
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
15:32
В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы
15:26
Красавица-жена больного раком Юдашкина восхитила образом
15:25
Как посадить лицо на "диету"
15:22
Самая крупная женщина России нашла себе жениха
14:59
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
Викторию Боню заставили извиняться перед любовником-миллиардером
Десятки пострадавших и оторванная нога: фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
Мать убийцы бесследно исчезла после керченской бойни
Шоу-бизнес

Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад

Денис Лебедев. Фото: instagram.com/lebedevdenis.ru
Победитель телепроекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев рассказал, что готов пойти на многое, чтобы возобновить отношения со звездой после громкого скандала, произошедшего на шоу. 
прочитано 1819 раз

Ольга решила прекратить общение с сыроваром из Суздаля после того, как раскрылось его прошлое: он изменял своей супруге, избивал ее, а после бросил с долгами. Кроме того, сыродельный бизнес на самом деле никогда не был его заслугой. Лебедев позднее признался, что многие вещи он подтвердил в личной беседе с Бузовой.

ПО ТЕМЕ

Отвергнутый жених Бузовой взбудоражил народ откровением

Отец жениха Бузовой слег после грязного скандала

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В Сети появилась информация, что после того как мать Ольги узнала всю правду о новом возлюбленном дочери, у нее случился приступ. Сам победитель сказал, что сначала не поверил этой новости и пытался лично связаться с семьей звезды. "Я не знал о приступе. Я не верю разговорам, звонкам и сообщениям желтой прессы. Я верю только тому, что слышу лично. Я сразу же написал сообщение ее маме со словами, что если это правда, то я все могу объяснить, и пожелал ей здоровья", – рассказал Денис корреспонденту "Вокруг ТВ". Телеведущая заявила, что больше не хочет общаться с Лебедевым, а его появление на проекте было лишь пиаром. 

Один из бывших участников шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков недавно рассказал, что предложил бы звезде выйти за него замуж, если бы дошел до финала. "Я бы уже давно сделал ей настоящее предложение руки и сердца", – заявил бизнесмен. Он также отметил, что жалеет о том, что после свидания на яхте в рамках проекта он отпустил телеведущую к сыровару.
Автор: Полина Крылова25 октября 2018, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

567

комментарии

Политика

Лукашенко ждет Порошенко после трудного разговора с Путиным
Путин разбудил засыпающих на ходу министров
Мир в панике: известных политиков забросали бомбами
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу

Шоу-бизнес

Известная телеведущая показала интимное видео
Бородина набросилась на Борисова после травли Моргуновой
"Охватывает ужас": Петросян вызвал смятение снимками с могил
Ребенку Цымбалюк-Романовской и Шаляпина поставили чудовищный диагноз

Проишествия

В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

Скорбящая вдова Магомаева перестала общаться с родственниками
МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Шоу-бизнес

Известный актер откровенно о романе с Порошиной

У артиста с актрисой прекрасные отношения
Шоу-бизнес

Пьянство Моргуновой добило кричавшего Кобзона

Певец первым заявил о проблеме у диктора
Шоу-бизнес

Больные раком Рыбин и Сенчукова покинули Россию

Артисты обратились к фанатам
Шоу-бизнес

"Эту связь не разрушить": Лазарев признался в любви к парню

Музыкант поразил поклонников

Гороскоп

Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Фоторепортажи

Фото разрушенных ливнями кубанских сел
Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал
Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Парк "Патриот" в Туле может получить поддержку Минобороны
Кусок Крымского моста подняли со дна
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru