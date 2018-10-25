Бывший любовник умоляет Бузову принять его назад
Ольга решила прекратить общение с сыроваром из Суздаля после того, как раскрылось его прошлое: он изменял своей супруге, избивал ее, а после бросил с долгами. Кроме того, сыродельный бизнес на самом деле никогда не был его заслугой. Лебедев позднее признался, что многие вещи он подтвердил в личной беседе с Бузовой.
В Сети появилась информация, что после того как мать Ольги узнала всю правду о новом возлюбленном дочери, у нее случился приступ. Сам победитель сказал, что сначала не поверил этой новости и пытался лично связаться с семьей звезды. "Я не знал о приступе. Я не верю разговорам, звонкам и сообщениям желтой прессы. Я верю только тому, что слышу лично. Я сразу же написал сообщение ее маме со словами, что если это правда, то я все могу объяснить, и пожелал ей здоровья", – рассказал Денис корреспонденту "Вокруг ТВ". Телеведущая заявила, что больше не хочет общаться с Лебедевым, а его появление на проекте было лишь пиаром.
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