Смехова заморозила стволовые клетки своего сына

Алика Смехова рассказала, что после родов решила сохранить стволовые клетки из пуповинной крови своего младшего сына Макара. А еще артистка поделилась архивными фото с наследником.

Совсем скоро младшему сыну Алики Смеховой Макару исполнится 11 лет. В преддверии важной даты популярная актриса опубликовала старые фотографии с наследником на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Артистка поделилась занимательными фактами.

"При рождении младшего сына я решила сохранить его стволовые клетки из пуповинной крови. Наука идет вперед, и сейчас спектр применения расширился и дошел до регенеративной медицины. А еще начали сохранять клетки пупочного канатика, а это уже совсем другое применение! ✌️так что будущим родителям рекомендую задуматься и сохранять биоматериал☝в случае с Макаром у меня было меньше выбора, и я сохранила только стволовые клетки пуповинной крови", – рассказала Алика Смехова.

Она отметила, что когда Макар станет взрослым, он будет вправе сам распоряжаться этими стволовыми клетками. "Пока же я еще наслаждаюсь маленьким сыночком. Он заметно подрос😜но эти фото от @vladloktevgallery возвращают меня в то прекрасное время его младенчества", – призналась актриса.

На снимках Алика запечатлена с Макаром, которому еще нет и года. Поклонники прокомментировали кадры. "Какая же вы красавица!", "Аличка Вы прекрасны в любом фото и виде , все супер ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравления от чистого сердца пусть только приносит радость и приятные заботы !!!!!!", "Какие же красивые – мамочка и сынок!!", "Алика, Вы прекрасная женщина и мать! Вы достойны восхищения!", "Мадонна с картины Рафаэля! Вам очень идет материнство!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.