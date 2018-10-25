Российские знаменитости не дают аудитории заскучать: кто-то распространяет слухи и сплетни в Instagram, другие делятся подробностями личной жизни в эфире популярных телепередач. Dni.Ru собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 октября 2018 года.

У беременной Меган Маркл смертельный недуг

Беременность герцогини Сассекской может обернуться трагедией. У нее обнаружено смертельное осложнение.

Меган Маркл скрывала свое состояние и пыталась убедить окружающих, что с ней все в порядке. Обман герцогини обнаружился внезапно и в очень неподходящий момент. Последние новости о Меган Маркл можно узнать в материале Dni.Ru.



Беременная Собчак обтянула расплывшуюся фигуру

Ксения Собчак, представитель которой ранее объявил о ее второй беременности, опубликовала видео, на котором продемонстрировала подросший живот. Расплывшуюся фигуру скандально известная телеведущая обтянула ярким красным платьем.

Ксения Собчак вернулась на телеканал "Дождь" с новой программой "Собчак без правил". Анонс ток-шоу телеведущая сделала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Первая программа – с Валерием Рашкиным", – сообщила Собчак в подписи к видео.



Опубликован секретный снимок полугодовалого сына Кейт Миддлтон

Третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских появился первый раз на публике после крещения. Поклонники заметили принца Луи, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям с малышом покидали вертолет.

Об этом рассказал наблюдательный пользователь Instagram, а вы можете прочесть это в нашем материале, как и последние новости шоу-бизнеса.



Пьянство Моргуновой добило кричавшего Кобзона

Эфир программы "Пусть говорят" на Первом канале, в котором обсуждались проблемы с алкоголем у легендарного советского диктора Светланы Моргуновой, оказался очень резонансным. Одни считают, что не стоило перемывать кости известному человеку.

По мнению других, благодаря этой передаче все вспомнили про ведущую, а она искупалась в любви.

Красавица-дочь пошла по пути бесстыжей Волочковой

13-летняя Ариадна Волочкова, единственная дочь скандально известной балерины, решила начать зарабатывать самостоятельно. Подросток пошел по проторенной матерью дорожке и теперь занимается рекламой в интернете.

Все началось с того, что бдительные поклонники обратили внимание: рекламы в аккаунте Анастасии Волочковой в социальной сети Instagram резко прибавилось. Более того, активно пиарит различные услуги и дочь балерины Ариадна. Фанаты сделали вывод, что финансовые дела в семье настолько печальны, что артистка и ее наследница вынуждены зарабатывать вот таким способом.



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