Безвкусную Стриженову разнесли за "безобразный вид"

Известный блогер Лена Миро раскритиковала в своем "ЖЖ", по ее определению ,"модных баб". К таковым она относит телеведущую Екатерину Стриженову и ее коллегу Екатерину Андрееву, Аллу Пугачеву, Татьяну Михалкову и других знаменитостей.

Блогер задалась вопросом: что же связывает таких, казалось бы, разных женщин? "Очевидно, их объединяет единственное – дурной вкус. Все эти безобразно одетые женщины собрались вместе, чтобы отпраздновать 30-летие бренда Валентина Юдашкина", - ответила себе Миро.

Следом блогер вновь негодует: "Зачем нужна высокая мода, если клиентки его ателье – сплошь жирные бабы, которым нужно не показать, а спрятать фигуру?". По словам Лены Миро, Юдашкин с поставленной задачей справился. "Он наряжает клиентов в бесформенные балахоны", – вынесла вердикт блогер.

Также она уверена, что кроме дурного вкуса в одежде этих женщин объединяет "безобразный вид". "Катя Стриженова и Катя Андреева сидят в телевизоре… Алла Борисовна сама лезет на сцену, хотя – по-хорошему – ей нужно лежать в постели", – разнесла знаменитостей критикой блогер.

В завершение своей отповеди Миро вновь задает вопрос. "Бабы (не женщины, нет), вы когда одеваться научитесь?.. Смотришь на вас, на ваших "модных" дизайнеров и ощущаешь, что на дворе 1912 год", – резюмировала блогер.

Отметим, Лена Миро в своем "ЖЖ" ранее встала на сторону проигравшего суд в борьбе за сына футболиста Александра Кержакова. Она уверена, что ребенка должен воспитывать спортсмен, а не его жена Милана Тюльпанова, которая ранее была наркозависимой.