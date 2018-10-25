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Глумление над смертью Супонева вызвало оторопь

Сергей Супонев. Фото: wikipedia.org
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян высказался для Dni.Ru о плохих шутках молодых юмористов. Он уверен, что Александр Гудков и Данила Поперечный переступили черту дозволенного всеми моральными нормами, мишенью которых стали трагически погибший телеведущий Сергей Супонев и всенародно любимые артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко.

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Очередной баттл состоялся в новом выпуске проекта "Лига плохих шуток" между Александром Гудковым и Данилой Поперечным. При этом они позволили себе очернить память телеведущего Супонева жестокой шуткой, а также оскорбили Петросяна и Степаненко.

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"Что у Супонева не получалось нормально вести?" – спросил Данила. И сам же ответил: "Снегоход". Столь циничное глумление над обстоятельствами гибели ведущего вызвало оторопь как у зрителей, так и у Вадима Манукяна. Ведь шутить о мертвых – моветон. Ниже пояса юмористы ударили и старших коллег.

"Честно говоря, к этому формату шоу есть масса вопросов. Оказывается можно написать в начале выпуска, что дескать никого не хотели оскорбить и все, можно оскорблять людей без зазрения совести?" - задается вопросом эксперт. "Когда они издеваются над своими сверстниками – это еще полбеды, но, когда начинаются шутки ниже пояса самого низкого пошиба над такими заслуженными людьми как Петросян, Лещенко, Боярский и другими людьми в возрасте это и вовсе становится отвратительно", – считает он.

Однако больше всего Манукяна возмутила шутка над смертью телеведущего Сергея Супонева. "Мне кажется, что пора каким-то образом пресекать шутки над смертью людей. Я вспоминаю, кода на одном из пабликов поиздевались над смертью Жанны Фриске был приличный общественный резонанс и авторам шутки пришлось ее удалить. А здесь целая передача, которая стабильно имеет миллионы просмотров и всегда в лидерах тренда YouTube".

Также эксперт отметил, что к Поперечному и раньше были вопросы. "Причем на него даже заявления писали, но этот парень упорно считает себя безнаказанным. Интересно, а Хабиб уже оценил "шутку" Поперечного про него? Ради физического блага Дани я хотел бы, чтобы он ее никогда не услышал", – резюмировал Манукян.

Автор: Валерия Нарская25 октября 2018, 21:00
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