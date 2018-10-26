Аль Бано объявил о новой свадьбе с Роминой Пауэр
В 1999 году Аль Бано официально развелся с Роминой Пауэр. Она, как художница, писательница и режиссер собственных фильмов, переехала жить в США, а он начал сольную карьеру и открыл свое дело – построил отель, занялся недвижимостью и виноделием, обнаружил у себя таланты художника и архитектора. Но спустя 14 лет артисты неожиданно для всех снова объединились на сцене.
"Тогда, в 99-м, не я от нее ушел, а она от меня, – пояснил Аль Бано. – И потом почти полтора десятилетия мы практически не общались". Причины были очень серьезные. Дело в том, что в 1994 году у Аль Бано и Ромины Пауэр пропала дочь Иления. После долгих мучительных поисков и ожиданий певец заявил прессе: "Иления мертва, и я уже свыкся с этой мыслью". Короткая фраза вбила кол в сердце матери. "Ты предал нашу дочь, и я не хочу жить с предателем!" – сказала Ромина, уничтожив их дуэт и семейную жизнь.
"Но в октябре 2013-го в Москве должны были состояться три мои концерта с участием звезд итальянской эстрады. И продюсер Андрей Агапов мне неожиданно предложил позвать туда Ромину, – продолжает Аль Бано. – Я сильно сомневался, что она примет предложение. Но она неожиданно согласилась. Это было замечательно. И с тех пор мы снова выступаем вместе. Несмотря на то что наши жизни разделились, мы очень уважаем друг друга и нам хорошо вместе на сцене. Когда я буду чуть старше, я снова на ней женюсь!" (смеется)
Сама 67-летняя Ромина от комментариев на сей счет отказалась. Видимо, планы бывшего муже ее ошарашили.
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