Аль Бано объявил о новой свадьбе с Роминой Пауэр

Felicita! E tenersi per mano andare lontano la felicita – эти слова звучат со сцены и в эфире уже 36 лет, но не устаревают. И только что легендарный итальянский дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр исполнил хит в Кремле на концерте, посвященном 75-летию солиста и 50-летию их союза. С Аль Бано за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.



В 1999 году Аль Бано официально развелся с Роминой Пауэр. Она, как художница, писательница и режиссер собственных фильмов, переехала жить в США, а он начал сольную карьеру и открыл свое дело – построил отель, занялся недвижимостью и виноделием, обнаружил у себя таланты художника и архитектора. Но спустя 14 лет артисты неожиданно для всех снова объединились на сцене.

"Тогда, в 99-м, не я от нее ушел, а она от меня, – пояснил Аль Бано. – И потом почти полтора десятилетия мы практически не общались". Причины были очень серьезные. Дело в том, что в 1994 году у Аль Бано и Ромины Пауэр пропала дочь Иления. После долгих мучительных поисков и ожиданий певец заявил прессе: "Иления мертва, и я уже свыкся с этой мыслью". Короткая фраза вбила кол в сердце матери. "Ты предал нашу дочь, и я не хочу жить с предателем!" – сказала Ромина, уничтожив их дуэт и семейную жизнь.

"Но в октябре 2013-го в Москве должны были состояться три мои концерта с участием звезд итальянской эстрады. И продюсер Андрей Агапов мне неожиданно предложил позвать туда Ромину, – продолжает Аль Бано. – Я сильно сомневался, что она примет предложение. Но она неожиданно согласилась. Это было замечательно. И с тех пор мы снова выступаем вместе. Несмотря на то что наши жизни разделились, мы очень уважаем друг друга и нам хорошо вместе на сцене. Когда я буду чуть старше, я снова на ней женюсь!" (смеется)

Сама 67-летняя Ромина от комментариев на сей счет отказалась. Видимо, планы бывшего муже ее ошарашили.