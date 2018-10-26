Умер Николай Караченцов

В Москве скончался народный артист России Николай Караченцов. Ему было 73 года. О дате и месте прощания с Николаем Петровичем будет объявлено дополнительно.



В сентябре 2017 года Караченцову поставили страшный диагноз – "рак". "У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак. Мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. В сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная", – рассказала тогда супруга актера Людмила Поргина.

Онкология усугубила состояние Караченцова. Николай Петрович так и не смог оправиться после страшной аварии, которая произошла в ночь на 28 февраля 2005 года. Узнав о смерти тещи, артист поспешил с дачи в Москву. На обледенелой дороге Мичуринского проспекта Volkswagen Passat, за рулем которого был Караченцов, занесло, и машина протаранила столб. С черепно-мозговой травмой актера доставили в Институт Склифосовского, 26 дней он находился в коме.

Почти месяц поклонники молились за актера. Новости из реанимации тут же попадали на первые полосы газет. Караченцову удалось выкарабкаться. Однако после длительного процесса выздоровления стало ясно, что о продолжении карьеры можно забыть – актер не мог самостоятельно двигаться.

Ровно через 12 лет судьба сыграла с Караченцовым злую шутку. В последний день февраля 2017 года он снова попал в ДТП. Автомобиль, в котором ехал Николай Петрович, протаранила "Газель". За рулем находилась жена артиста.От удара иномарка перевернулась. Караченцов был госпитализирован с сотрясением мозга. Спустя три дня его выписали.

Николай Караченцов – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1963 году поступил в Школу-студию МХАТ. После учебы его распределили в "Ленком". Здесь артист исполнил свою самую известную роль – графа Резанова. Рок-опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только "Ленкома", но и самого Николая Караченцова.