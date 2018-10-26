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Самые яркие роли Николая Караченцова

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Gnevashev
Фильмография Николая Караченцова включает в себя 140 работ. В большинстве своем это советская киноклассика. Помнит российский зритель и игру актера в спектаклях театра "Ленком".

Продолжение: "Хлеба и зрелищ": оглашено предсмертное желание Караченцова
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Талант Караченцова проявился в юные годы. Николай с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ – таким успехом мог похвастаться далеко не каждый советский актер. Караченцов был одним из лучших студентов, и по окончании вуза его распределили в Театр Ленинского комсомола, где артист служил всю жизнь.

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Николай Петрович Караченцов актер

Его самым большим успехом на сцене "Ленкома" стала роль графа Резанова в легендарном спектакле Марка Захарова "Юнона и Авось". Рок-опера стала такой популярной, что в 1983 году была создана телевизионная версия. Ее увидел знаменитый Пьер Карден, и вскоре труппа отправилась в европейское турне. Караченцов выступал на лучших театральных подмостках США, Германии и Голландии.

Но всесоюзная слава пришла к артисту еще раньше. В 1977 году он получил роль в музыкальной комедии Яна Фрида "Собака на сене" – сыграл маркиза Рикардо, влюбленного в графиню Диану. Партнерами Караченцова на съемочной площадке стали такие звезды советского кино, как Михаил Боярский, Маргарита Терехова, Игорь Дмитриев, Армен Джигарханян.

Несомненным успехом актера можно назвать роль ковбоя Билли Кинга в комедии-вестерне Аллы Суриковой "Человек с бульвара Капуцинов". В этой ленте его партнером был блистательный Андрей Миронов.

Также Караченцов запомнился по работе в картине "Дежавю". Здесь он предстал в роли Японца, одесского подручного американского гангстера.

Активно снимался Караченцов и в 2000-е годы. Любители разгадывать головоломки наслаждались сериалом "Досье детектива Дубровского". В истории о частном сыщике талантливый актер исполнил главную роль. 

Народного артиста России Николая Караченцова не стало 26 октября. Ему было 73 года. 

Автор: Андрей Евлампиев26 октября 2018, 11:00
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