Поргина хихикнула при рассказе о смерти Караченцова

Людмила Поргина высказалась о смерти любимого супруга Николая Караченцова. От сильнейших переживаний артистка даже хихикнула.

Аудиозапись монолога Людмилы Поргиной, вероятно, находящейся в состоянии шока, обнародовал Telegram-канал LifeShot: "Он держался до последнего. Очень сильный человек – и физически, и духовно. Мы все за него молились. Я думаю, что Бог его пожалел, (решил. – Прим. ред.) больше не мучить. Он покинул этот мир и совершенно, как говорится (актриса хихикнула, что слышно на записи. – Прим. ред.), приготовлен для Рая, потому что он и человек потрясающий, и актер замечательный, и вообще уникальная личность..."

Между тем стало известно, что прощание с Караченцовым состоится в понедельник, 29 октября, в театре "Ленком". Напомним, артист скончался утром 26 октября – отказали почки. Кроме того, он боролся с онкологией.

Страшный диагноз Караченцову поставили в сентябре 2017 года. "У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак. Мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. В сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная", – рассказала тогда супруга актера.

Николай Караченцов – советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1963 году поступил в Школу-студию МХАТ. После учебы попал по распределению в "Ленком". Здесь артист исполнил свою самую известную роль – графа Резанова. Рок-опера "Юнона и Авось" стала визитной карточкой не только "Ленкома", но и самого Николая Караченцова.