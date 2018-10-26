Вдова Кобзона накаркала смерть Караченцову

2 сентября Людмила Поргина прощалась с Иосифом Кобзоном. Спустя менее чем два месяца умер ее собственный муж. И в этом есть странное совпадение.

И Кобзона, и Караченцова съел рак. Тогда, на прощании с певцом в зале имени Чайковского, у Поргиной случился странный диалог со вдовой Иосифа Давыдовича. "Стоя гроба сказала Нелли Кобзон: "Представляешь, какого жару зададут Иосиф и Коля, когда встретятся на том свете, как будут веселиться там!"

Накаркала...

"Веселиться" две отечественные легенды будут еще не скоро – по православному поверью, до 40 дней душа покойного пребывает не земле, посещает дорогие места и близких людей.

Напомним, что незадолго до ухода на тот свет Кобзон заявил: "Я знаю про проблемы Николая Караченцова, считаю, что его все время нужно держать в больничных условиях, чтобы профессионально поддерживать и стимулировать его жизненные функции. И то, что Людмила его не оставляет, честь и хвала этой героической женщине. Но все равно она не сможет обеспечить его всем тем, чем могут обеспечить врачи. Я хочу, чтобы она услышала меня, нас всех, и продолжила его лечение в клинике".

Сама Поргина то и дело твердила: "Коля полон решимости бороться и каждый говорит, что не умрет. В сентябре мы открыли театральный сезон, ходили на балет, на спектакль с Олей Кабо. Живем и унынию не предаемся. Ведь все в руках Божьих – когда суждено уйти человеку, тогда это и случится".

Караченцов умер за день до 74 дня рождения. Воспаление легких, рак, отказ и почек – все сыграло свою роль в скоропостижном уходе любимого миллионами артиста...